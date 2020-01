Treckerdemos kommen in Mode, am Freitag und am Sonnabend gibt es gleich zwei davon. So groß wie im November soll es aber nicht werden, beruhigt die Polizei. Damals hatten 8600 Landmaschinen über Stunden die Innenstadt lahm gelegt. Für Freitag sind bis zu 1000 Trecker angekündigt, am Sonnabend sollen 100 kommen. Am Freitag wird die Straße des 17. Juni in beiden Richtungen zwischen Ernst-Reuter-Platz und Großer Stern gesperrt, dort sollen die Trecker parken. Die Kundgebungen der Landwirte finden am Brandenburger Tor statt. Die BVG meldete am Donnerstag, dass es bei den Buslinien M41, M48, M85, 100, 200, 245 und 300 Einschränkungen geben wird. Bei der Straßenbahn nannte die BVG diese Linien: M1, M5, M8, M10, M13, M17, 12, 16, 21, 27, 62.

Es folgt am Sonntag die internationale Libyen-Konferenz. Diese findet zwar m Bereich der Cité Guynemer, also in Reinickendorf statt. Die hochrangigen Politiker werden allerdings mit Polizeibegleitung durch die Stadt kutschiert. "Aufgrund des hohen Sicherheitsbedürfnisses der Gäste wird es voraussichtlich ganztägig am Sonntag, den 19. Januar 2020 im Rahmen einer sicherheitsbedingten Zufahrtsregelung zum militärischen Teil des Flughafens zu zeitlichen Verzögerungen beim Passieren oder Befahren kommen", teilte das Präsidium mit. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes werden neben den fünf permanenten Mitgliedern des Sicherheitsrats (USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China) auch Italien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Türkei, Ägypten, Algerien und die Republik Kongo teilnehmen. Zusätzlich zu den Vereinten Nationen und der Europäischen Union sind außerdem die Afrikanische Union und die Arabische Liga eingeladen. Ebenfalls nach Berlin eingeladen sind der libysche Premierminister Fayez Al Sarraj und General Chalifa Haftar.

Das ist aus polizeilicher Sicht ein Großeinsatz. Anwohner des Flughafens werden ermahnt, die Fenster nicht zu öffnen - um die auf den Dächern postierten Scharfschützen nicht zu irritieren. Eine derartige Anweisung hatte es bei den Besuchen israelischer Präsidenten am Holocaust-Denkmal gegeben.

Anwohner werden gebeten, einen Ausweis dabei zu haben, die Otisstraße wird gesperrt.