Zwei Wochen nach Beginn ihrer Proteste in Berlin sind Bauern aus mehreren Bundesländern mit ihren Traktoren vor das Bundeskanzleramt und den Reichstag gezogen. Auf Transparenten forderten sie am Dienstag mehr Wertschätzung für ihre Arbeit und riefen Verbraucher zum Dialog auf. Zu den Initiatoren zählen die umstrittene Initiative "Freie Bauern" und die sympathisierende Gruppe "Land schafft Verbindung".

Auch am Mittwoch sind Proteste im Regierungsviertel geplant - nach Tagesspiegel-Informationen soll der Protest der Initiative "Freie Bauern" am Mittag am Brandenburger Tor von derselben Person angemeldet worden sein, die am 31. Januar einen Protest von "Querdenkern" und Rechtsextremen an der Siegessäule organisierte. Dieser Protest wird auch in einschlägigen Telegram-Gruppen beworben. Der Deutsche Bauernverband hatte sich in der Vergangenheit von den martialischen Symbolen der "Freien Bauern" distanziert.

Im Fokus der aktuellen Aktionen stehen Pläne zum Insektenschutz, über die das Bundeskabinett am Mittwoch berät. Die Landwirte befürchten Einbußen wegen strikterer Vorgaben zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

Seit Ende Januar protestieren Bauern in Berlin. Täglich gibt es Traktorenkorsos in Berlin-Mitte und sogenannte Mahnwachen, auch vor Ministerien. Dabei sind immer wieder Symbole der "Landvolk"-Bewegung zu sehen, die als antisemitisch gilt und rechtsradikale Wurzeln in der NS-Zeit hat.

Die Landwirte verlangen Regelungen für kostendeckende Preise für ihre Erzeugnisse und mehr heimische Nahrungsmittel im Handel. Strengere Vorgaben wie etwa zum Düngen sollen ausgesetzt werden, Corona- und Schweinepest-Hilfen sofort fließen.

An diesem Mittwoch plant auch der Deutsche Bauernverband eine Aktion. Ebenfalls vor dem Bundeskanzleramt soll am Morgen darauf hingewiesen werden, dass das geplante Insektenschutzgesetz bäuerliche Existenzen gefährde. (mit dpa)