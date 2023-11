Demos in Berlin am Sonntag 300 Menschen bei „Solidaritätsmarsch mit Israel“ – geringe Resonanz bei Palästina-Kundgebung

An einem „Solidaritätsmarsch mit Israel“ in der Berliner City West haben sich am Sonntagnachmittag laut Polizei rund 300 Menschen beteiligt. Die Demonstration startete um 14 Uhr am Wittenbergplatz im Ortsteil Schöneberg und war laut Polizei von einer Einzelperson angemeldet worden. Nach der Auftaktkundgebung, auf der Rabbiner Yehuda Teichtal von der Chabad-Gemeinde sprach, zogen die Teilnehmenden über die Tauentzienstraße und den Kurfürstendamm in Richtung Olivaer Platz. Erwartet worden waren laut Polizei rund 500 Personen. Die Polizei schirmte die Demonstrierenden gegen einige Pöbler auf dem Gehweg ab.

Rabbiner Teichtal forderte gegen den Hass „Mehr Licht, mehr Kerzen, mehr Zukunft und mehr Liebe“. Er warnte davor, „dass es heute gegen die Juden geht und morgen gegen die Frauen“. Die Dunkelheit könne man nicht „mit dem Besenstiel vertreiben, nur mit Licht“, sagte er mit Blick auf das bald beginnende Chanukka-Fest.

Mit einem Gebet für die israelischen Soldaten und einer Schweigeminute für die Opfer des „barbarischen Pogroms“ ging die Demonstration gegen 16 Uhr auf dem Olivaer Platz zu Ende. Viele Teilnehmer hängten sich erst im Verlauf der Demo israelische Flaggen um oder setzten sich Kippas auf. Zum Schluss kam die Warnung über Megafon: „Passt auf euch auf.“

7000 Teilnehmende bei Pro-Palästina-Demo angemeldet – doch bisher kamen nur 80

Auf dem Alexanderplatz in Mitte fand am Sonntagnachmittag derweil erneut eine propalästinensische Demonstration statt. Den Angaben nach waren rund 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet worden. Zum angekündigten Beginn um 15 Uhr versammelten sich laut Polizei aber nur rund 30 Personen, bis 16.30 Uhr wuchs die Teilnehmerzahl auf 80 Personen an. Besondere Vorkommnisse gab es nach Angaben einer Polizeisprecherin bis dahin nicht.

Die Kundgebung unter dem Namen „Freiheit für die Menschen in Gaza/Friedensdemo“ sei ebenfalls von einer Einzelperson angemeldet worden. Im Gegensatz zu der Demonstration am Samstag wurde für diese Kundgebung im Vorfeld wenig mobilisiert.

Am Samstag hatten rund 9000 Menschen an einer propalästinensischen Demonstration in Berlin teilgenommen. Zu dem Protestmarsch riefen mehrere propalästinensische Gruppierungen bundesweit auf. Die Polizei sprach von einem insgesamt friedlichen Verlauf, schrieb jedoch auch Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Terroristen der im Gazastreifen herrschende Hamas hatten am 7. Oktober in Israel Massaker unter Zivilisten angerichtet. Seither geht Israels Armee mit Luftangriffen und Bodentruppen gegen Ziele in dem abgeriegelten Küstengebiet vor. Seitdem gibt es in Berlin täglich Kundgebungen und Demonstrationen. (mit dpa)