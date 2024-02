„Den Berlinerinnen und Berlinern zurückgeben“ Wegner bekräftigt Zaun-Pläne um den Görlitzer Park

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat die Pläne des Senats für einen Zaun um den Görlitzer Park bekräftigt. „Wir entreißen diesen Kriminalitätshotspot endlich den Kriminellen und geben ihn den Berlinerinnen und Berlinern zurück“, sagte der CDU-Politiker bei einer Debatte am Donnerstag zur Kriminalität im Görlitzer Park. CDU und AfD im Berliner Abgeordnetenhaus unterstützten Wegner in seinem Vorhaben und sprachen sich für ein konsequentes Vorgehen von Polizei und Justiz gegen Kriminelle in dem Kreuzberger Park aus. Widerstand gibt es indes von den Grünen, ein Zaun helfe nicht gegen Verelendung, Obdachlosigkeit oder Kriminalität.

Wegner verwies darauf, dass im Görlitzer Park und im benachbarten Wrangelkiez im Vorjahr laut Innenverwaltung 1435 Drogendelikte, 314 Körperverletzungen, 170 gefährliche und schwere Körperverletzungen sowie 241 Raubdelikte registriert worden seien. „Dieser Senat wird es nicht achselzuckend hinnehmen, wenn Frauen einen Bogen um diesen Park machen“, sagte Wegner weiter. „Da kann doch niemand ernsthaft behaupten, wir hätten hier kein Problem.“ Der Park brauche eine Einfriedung zur Befriedung. „Wir müssen Ruhe reinbringen, und genau das hat der Zaun zum Ziel.“

Indes glaube niemand daran, dass ein Zaun allein die Probleme lösen könne, sagte Wegner. Deshalb seien weitere bei einem „Sicherheitsgipfel“ vor geraumer Zeit beschlossene Maßnahmen nötig, darunter Parkläufer, Kiezhausmeister, Drogenkonsumangebote, aufsuchende Sozialarbeit, Beleuchtung, städtebauliche Gewaltprävention und die Sicherung einer Obdachlosenunterkunft in der Nähe. Dazu kämen Videotechnik und zusätzliche Staatsanwälte.

Unterstützung von Abgeordneten der CDU und AfD

„Was wir hier brauchen, ist eine knallharte Durchsetzung des Rechtsstaates, eine knallharte Stärkung der Polizei, und nichts anderes“, sagte der AfD-Abgeordnete Karsten Woldeit am Donnerstag in der aktuellen Debatte zu dem Thema.

Der CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger (CDU) sagte: „Die Herrschaft des Rechts setzt voraus, dass Recht durchgesetzt wird und Unrecht unterbunden wird.“ Die Probleme mit Drogen- oder Gewaltkriminalität in dem Kreuzberger Park könnten nicht auf der Grundlage von Anarchie und Rechtsbruch gelöst werden, sondern durch eine Stärkung von Polizei und Justiz.

Nach jahrzehntelangen Debatten um Drogenhandel und Kriminalität im Görlitzer Park und der Umgebung wollen der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) das Areal nachts schließen. Dazu sollen die Umgebungsmauer ausgebaut und Eingangstore errichtet werden. Ein Teil der Anwohner unterstützt die Pläne, andere sind dagegen, weil sie eine weitere Verdrängung des Drogenhandels in die Wohngebiete befürchten. Der von den Grünen dominierte Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg lehnt das Vorhaben strikt ab.

Die Grünen-Abgeordnete Antje Kapek sagte in der Parlamentsdebatte, ein Zaun um den Park helfe nicht gegen Verelendung, Obdachlosigkeit oder Kriminalität. „Organisierte Kriminalität und deren Folgen zaubern sich nicht einfach weg – weder im Görli, noch sonst wo“, sagte Kapek. „Sie verlagern sich. Nämlich in die Hauseingänge und Treppenhäuser rund um den Park, direkt vor die Wohnungen.“ In Berlin breite sich soziale Verelendung aus. „Höchste Zeit also, dass wir gemeinsam Ursachen statt Symptome in den Blick nehmen und Lösungen erarbeiten.“ (dpa)