Der 49-Millionen-Coup von Berlin Unternehmer ließ sich auf Clan-Männer ein

Er ließ sich wohl auf Geschäfte mit Mitgliedern einer deutsch-arabischen Großfamilie ein. Jetzt ist Thomas St. im Prozess um den Diebstahl von Uhren, Schmuck, Edelmetall und Wertpapieren im Wert von 49 Millionen Euro Kronzeuge. Am Donnerstag beginnt am Landgericht der Prozess um den Einbruch in einen Tresorraum in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg im November 2022.