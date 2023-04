Der abstrakte Wunsch nach Natur Berliner wollen gar nicht raus aufs Land

Die Berliner:innen lieben ihre Funktionskleidung. Sie sind so hoch motiviert, den Gefahren der Natur zu trotzen, dass es nur die leichteste Idee von Regen am Himmel braucht, und schon schlüpfen sie in die beigefarbene Zipperhose, die enzianblaue Funktionsjacke und den weinroten Fleece. Die Kosten pro Outfit belaufen sich auf lockere 1000 Euro, aber der Schutz vor möglicherweise gefährlicher Außenwelt ist jeden Cent wert.