Einige Schulen machen mehr, als der Senat verlangt

Während Berlin und der Rest des Landes noch über Maskenpflicht im Unterricht diskutieren, ist man in Biesdorf schon einen Schritt weiter: Das Otto-Nagel-Gymnasium (ONG) gibt sich nicht mit der Vorgabe der Senatsbildungsverwaltung zufrieden. Über Flure und Treppenhäuser, Aula und Cafeteria hinaus gilt auch auf dem Schulhof eine Maskenpflicht - und für den Unterricht eine Maskenempfehlung. Das sagte die stellvertretende Schulleiterin Dana Wolfram am Dienstag dem Tagesspiegel.

Insbesondere die Pausen bezeichnete sie als "Herausforderung". Zwar werde man alle Schüler dazu anhalten, in ihren Lerngruppen zu bleiben und Abstand zu wahren. In der Praxis sei das jedoch kaum durchsetzbar. Daher hat sich das ONG jetzt für die sichere Variante entschieden.

Der großzügigen Regelung des Landes folgt das ONG auch in einem anderen Punkt nicht. Obwohl Schulfahrten wieder erlaubt sind, wird es sie am Biesdorfer Gymnasium vorerst nicht geben. "Es ist uns jetzt noch zu heikel", sagte Wolfram. Eine weitere Herausforderung sieht sie in der Essensausgabe: Die sei schon immer "zeitlich eng getaktet", was unter Corona-Bedingungen noch einmal schwieriger zu organisieren sei.

Eine Woche vor Schulbeginn ist Wolfram außerdem noch gespannt darauf, ob das Reinigungspersonal die detaillierten Putz- und Desinfektionsvorschriften des Hygieneplans vollständig umsetzen kann - oder am Ende die Lehrkräfte die Last tragen und zum Beispiel Tische reinigen müssen.

Im Sportunterricht steht erst mal Leichtathletik auf dem Plan - nach Möglichkeit im Freien. Eine schlechte Nachricht hat Wolfram für die Mozart-Gemeinschaftsschule, die wegen Sanierungsarbeiten im eigenen Gebäude derzeit eine Filiale am ONG unterhält. Ohne Corona hätte sie womöglich einzelne Zeiten für Sportunterricht in der Turnhalle bekommen können. Nun wird alles durch das Gymnasium selbst belegt sein.

Klassenfahrten sind derzeit auch am Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium in Marzahn kein Thema. "Wir sollten so etwas klein halten", sagte Schulleiter Andreas Schulz. "Wir haben genug Stoff nachzuholen." Dem Schulstart am Montag sieht er allerdings gelassen entgegen. "Nichts Besonderes" erwarte er von der Rückkehr zum Vollbetrieb. Wieder nach der vertrauten Stundentafel unterrichten zu können, sieht er vielmehr als Entlastung an.

Eine Maskenpflicht auf den Fluren und im Treppenhaus hatte das Siemens-Gymnasium wegen seines engen Gebäudes schon im vergangenen Schuljahr eingeführt - und damit gute Erfahrungen gemacht. "Die meisten Schüler haben's eingehalten." Vor den Ferien galt allerdings auch eine Maskenpflicht auf dem Pausenhof - die nun entfällt, weil die Senatsverwaltung sie nicht vorschreibt. "Das mit den Abständen ist schwieriger", sagte auch Schulz.

Es sind die Details, die Schulleiter und Schulleiterinnen derzeit überall Arbeit machen. Für den Musik- und Sportunterricht, in denen der Ausstoß von Aerosolen besonders intensiv ist, warte er noch auf Handreichungen, sagte Schulz am Montag. Da wolle er sich genau mit der Schulaufsicht abstimmen. Ein Problem stellt das Lüften im Klassenraum dar. "Wir können unsere Fenster nur kippen, nicht voll öffnen", berichtete Schulz über die besonderen baulichen Gegebenheiten am Siemens-Gymnasium. "Einzelne Kollegen behelfen sich damit, dass sie die Türen offen stehen lassen."

Gut vorbereitet sieht Schulz sich für den Fall, dass es zu erneuten Einschränkungen kommen sollte. Wenn neue Schulschließungen nötig würden, "ziehen wir das zweite Halbjahr aus der Tasche und lassen es wieder aufleben". Schulz lobte nicht zuletzt auch die Eigeninitiative jener Lehrkräfte, die sonst der Technik eher distanziert gegenüberstehen. "Gerade die haben sich engagiert und sich teils allein die Durchführung von Videokonferenzen angeeignet", freute sich der Schulleiter. "Die stehen hinter ihrem Lehrauftrag."

Wegen des schnellen Umstiegs seien nun allerdings verschiedene Systeme für den Fernunterricht im Einsatz. "Der Lernraum brach ja am Anfang immer zusammen." Ziel sei nun eine Vereinheitlichung, sodass man beim Homeschooling mit zwei bis drei Programmen auskomme. Schulz sieht darin einen Fortschritt über die Pandemie hinaus: "Es gibt immer Schülerinnen und Schüler, die zu Hause sind und dann unterrichtet werden können."

Vereinheitlichung ist auch ein Thema am Otto-Nagel-Gymnasium. "Sollten wir in einen zweiten Lockdown kommen, würden wir in den Regelzeiten zwischen 8 und 15.10 Uhr unterrichten", berichtete Wolfram. Es soll nicht mehr den Schülerinnen und Schülern überlassen sein, wann am Tage sie Aufgaben bearbeiten - was ursprünglich mit Rücksicht auf das Homeoffice der Eltern so praktiziert wurde. Auf die neue Regelung hat sich die Schulkonferenz, also unter Beteiligung von Eltern und Schüler, verständigt.





In den ersten vier Wochen des neuen Schuljahres steht erst einmal digitales Fitnesstraining auf dem Plan: Das ONG will die Neuankömmlinge der fünften und siebten Klassen so fördern, dass sie zur digitalen Bildung befähigt werden. (Ingo Salmen)





Dieser Text erschien zuerst im Leute-Newsletter für Marzahn-Hellesdorf, der immer Dienstags erscheint. Kostenloses Abo unter: leute.tagesspiegel.de