Polizei ermittelt wegen homophober Schmierereien am CSD-Wochenende

Die Feststimmung wird getrübt von einer Mitteilung der Polizei: In gleich zwei Fällen wird wegen homophober Schmierereien ermittelt, die Einsatzkräfte am Freitag festgestellt hatten, heißt es in einer Pressemeldung.

Auf einen Gehweg im Tiergarten hätten Unbekannte homophobe Parolen gesprüht, die sich auch gegen den CSD richteten. Die Polizei habe die Aufschrift am Freitag gegen 23.45 Uhr auf dem Asphalt des Bremer Wegs festgestellt und konnte sie nach einer fotografischen Dokumentation entfernen.

In Moabit beschmierten Unbekannte ein Denkmal für die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung, teilte die Polizei am Samstag mit. Während eines Streifenganges am Magnus-Hirschfeld-Ufer hätten Einsatzkräfte gegen 17.40 Uhr am Freitag die Farbschmierereien an den Gesichtern der dort abgebildeten Personen festgestellt.

Den Angaben zufolge hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.