Berliner Verband favorisiert den Neuntöter Der Naturschutzbund sucht den „Vogel des Jahres“

Die bundesweite Suche nach dem "Vogel des Jahres 2023", organisiert vom Naturschutzbund (Nabu), hat begonnen. Fünf Vögel stehen in diesem Jahr zur Auswahl: Braunkehlchen, Feldsperling, Neuntöter, Teichhuhn und Trauerschnäpper. Der Landesverband Berlin unterstützt für dieses Votum den Neuntöter, der nach Angaben des Landesverbands „stellvertretend für den Schutz von Insekten und Sträuchern steht“.

Im vergangenen Jahr haben mehr als 143.000 Menschen an der Wahl zum „Vogel des Jahres“ teilgenommen; gewählt wurde der Wiedehopf. Der Zugvogel hat in Berlin in diesem Frühjahr zum ersten Mal seit 29 Jahren wieder gebrütet.

Wiedehopf hat nach 29 Jahren wieder in Berlin gebrütet

Zwei Wiedehopf-Pärchen haben im Vogelschutzgebiet Flughafensee insgesamt neun Jungvögel aufgezogen. Für den Leiter der Nabu-AG Flughafensee, Frank Sieste, „eine Sensation“. In Berlin sind rund 130 Vogelarten dokumentiert.

Der Neuntöter lebt in Berlin auf Brachen wie am Pankower Tor oder dem ehemaligen Flughafen Tegel. Er erhielt seinen Namen wegen seines Beuteverhaltens: Als Nahrungsreserve spießt er Insekten, kleine Vögel oder Mäuse auf Dornen oder spitze Zweige auf.

Insektizide reduzieren Nahrungsangebot des Neuntöters

„Der Neuntöter ist der perfekte Kandidat“, wird Ansgar Poloczek, der Artenschutzreferent des Nabu Berlin, in einer Mitteilung zitiert. „Er hat durch seine Jagdmethode einen gewissen Gruselfaktor, ist aber gleichzeitig wunderschön anzuschauen und macht auch noch auf ein wichtiges Thema aufmerksam.“ Seine Nahrung – Käfer, Heuschrecken und Grillen – wird häufig durch Insektiziden reduziert.

Schutz der Sträucher wichtig für die Neuntöter

Nach Ansicht des Nabu-Landesverbands macht der Neuntöter auch auf den Schutz von Sträuchern aufmerksam. Der Vogel brütet gewöhnlich knapp über dem Boden in Dornengebüschen und Hecken. Auch für diesen Vogel hat der Nabu deshalb die Kampagne „Natürlich Strauch!“ initiiert.

Über das virtuelle Wahllokal www.vogeldesjahres.de kann man seine Stimme bis zum 27. Oktober abgeben. Am gleichen Tag wird auch das Ergebnis bekannt gegeben.

