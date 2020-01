Die Polizei hat nach eigenen Angaben die beiden erstmals in der Stadt erlassenen Böllerverbotszonen in Schöneberg und am Alexanderplatz "durchgesetzt". 2000 Polizisten und 1500 Feuerwehrleute waren in der Silvesternacht im Einsatz.

Es gab keine schwerverletzten Polizisten oder Feuerwehrleute, hieß es beim Lagedienst der Polizei am Morgen, dies sei "eine gute Nachricht". Die Feuerwehr leistete von 19 bis 6 Uhr genau 1523 Einsätze, darunter waren vergleichsweise viele Brände, nämlich 617. Dies dürfte an der großen Trockenheit an diesem Jahreswechsel gelegen haben.

In der Belziger Straße in Schöneberg brannte eine Wohnung aus, einen zweiten großen Einsatz gab es in Charlottenburg. 940 mal waren Rettungswagen im Einsatz. Das Unfallkrankenhaus Berlin berichtete von zehn Schwerverletzten in der Nacht.

"Sprengverletzungen durch fehlgezündete Raketen, Teilamputationen und eine komplett pulverisierte Hand", teilte die auf Brandverletzungen spezialisierte Klinik über Twitter mit. Und ergänzte: "Erfahrungsgemäß werden aber noch etliche Verletzte mit #boellerschmerz am Neujahrstag erwartet. Besonders wenn es weiterhin keinen Regen gibt und die nicht gezündeten Sprengkörper trocken bleiben."

Nicht nur sauber, sondern rein: Die Böllerverbotszone in Schöneberg am Morgen. Foto: Jörn Hasselmann

Wie die Leitstelle der Feuerwehr mitteilte, gab es 24 Übergriffe auf Einsatzkräfte. Am schlimmsten sei der Angriff auf ein Löschfahrzeug in Neukölln gewesen. In der Sanderstraße versuchten mehrere Personen, die Tür zur Mannschaftskabine zu öffnen, sie attackierten das Fahrzeug mit Pyrotechnik und Steinen und drohten mit Schreckschusspistolen.

Mehr zum Thema Silvesternacht in Berlin So ist das neue Jahr gestartet

Laut Polizei gab es mehrere Einsätze, weil Personen mit Schreckschusswaffen hantierten und auch auf Polizisten schossen. In der Panoramastraße am Alexanderplatz schoss ein Mann mit einer solchen Waffe mehrfach in die Luft und dann auf Polizisten, die ihn ansprachen. Er konnte festgenommen werden. In der Huttenstraße in Moabit musste die Polizei einen Warnschuss abgeben, damit ein Mann mit einer Schreckschusswaffe festgenommen werden konnte.