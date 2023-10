Der Tag der fantasielosen Eintönigkeit Warum ich froh bin, wenn der 3. Oktober wieder vorbei ist

Den Vorabend des 3. Oktober 1990 verbrachte ich am Kollwitzplatz im „Café Westphal“, benannt nach der früher hier ansässigen Likörfabrik. Das Haus war seit Anfang des Jahres besetzt; die Kneipe im Erdgeschoss befand sich seitdem im Transitorium, ebenso wie der Staat, der sich am nächsten Tag Helmut Kohl ergab.

Gegen Mitternacht riefen einige Angetrunkene draußen eine „Autonome Republik Utopia“ aus, dann kamen sie wieder rein und tranken weiter. Die offizielle Einheitsfeier am nächsten Tag nebelte träge an mir vorbei.

Vielleicht hätte ich mich mehr bemühen sollen mit dem 3. Oktober. Ich hatte Verwandte in Thüringen, der Heimat meines Vaters. Ich tourte mit einer Band aus dem Osten durch Seelow, Leipzig und Radebeul. Ich hatte einen Job bei einer Zeitung in Ost-Berlin, pardon: bis dahin ja „Ostberlin“. Ich liebte es, für Reportagen nach Spremberg und Hoyerswerda zu fahren.

Ich hatte nichts gegen die Deutsche Einheit, im Gegenteil, trotz oder vielleicht auch wegen meines Politikstudiums am „Osi“, damals das westdeutsche Zentralinstitut für angewandte Revolutionswissenschaften. Ich war neugierig auf das, was noch kommen sollte. Nur war mir nicht zum Feiern zumute.

Zu viel staatlich organisierter Tschingderassabum, zu viel künstliches Pathos, zu wenig Feeling B. Ich hatte Kopfweh am 3. Oktober, und wenn ich mir Mühe geben muss, fröhlich zu sein, verkrampfe ich bloß. Ich glaube, dem 3. Oktober geht’s ganz genauso.

Der Tag der Deutschen Einheit ist zum Bilanztermin der vereinigten deutschen Erbsenzähler verkommen. Selbst die Hülsen werden verwertet. Mit traurigem Dackelblick verkünden der Verantwortlichen für den Zustand des Landes seit Jahren immer wieder das Gleiche. Obsessiv gesucht und betont wird im Durchschnittsvergleich das Trennende, das noch nicht Erreichte, das Rückständige. Dahinter verschwindet alles Gute, alles Besondere. Am Tag der Einheit werden die Unterschiede gepredigt.

Diese paternalistische Attitüde hat politische Folgen: Wem mehr als dreißig Jahren lang von der Spitze des Staates in jedem Herbst neu bestätigt wird, benachteiligt zu sein und zu werden, verliert zwangsläufig Vertrauen in eben jene Spitze des Staates.

Die Redner stärken nur die gegenseitigen Ressentiments

Doch statt Begründungen für eine tatsächlich oder auch nur noch vermeintliche Schlechtstellung nachvollziehbar zu liefern, oder sie gar zu beseitigen, stärken die Redner zum 3. Oktober nur die gegenseitigen Ressentiments. Dass die Grenze zwischen Arm und Reich, zwischen ungerecht und gerecht in Deutschland nicht allein vertikal verläuft, wird auf dem Acker der pflichtschuldigen Gefallens-Rhetorik am deutschen Einheitstag untergepflügt.

So beklagen die Redner, wie in jedem Jahr, auch diesmal wieder, dass auf Führungspositionen zu wenige Menschen ostdeutscher Herkunft sitzen – was in der Statistik zählt, ist allein der Geburtsort. Angela Merkel wäre darin als gebürtige Hamburgerin nicht mitgezählt worden.

Wer im Kleinkindalter mit den Eltern in den Westen zog und dort aufwuchs, allerdings schon – ebenso wie all diejenigen, die nach 1990, mit egal welcher Herkunft und Erfahrung der Eltern im Osten geboren wurden. Mit Statistik lässt sich eben vieles machen – nur nicht unbedingt Richtiges.

Zugleich wird oft in fatalistischem Ton festgestellt, dass im Osten die Einwohnerzahl kontinuierlich sinkt. Doch anstatt alle diejenigen mit Wort und Tat zu unterstützen, die trotz widriger Umstände auch jenseits der Städte bleiben, ungeachtet ihres Geburtsorts, betreibt die Politik hier ausgerechnet zum Tag der Einheit eine ausgrenzende Identitätspolitik, die jedes Dorf, jede Stadt in ein „Die“ und ein „Wir“ einteilt.

Worthülse Lebensleistung

Auch die Worthülse „Lebensleistung der Ostdeutschen“ gehört verlässlich zum deutschen Einheits-Bingo - dass es an Respekt dafür mangelt, ist seit dreißig Jahren Bestandteil des Einheitskanons der Politik. Bezeichnenderweise geht es dabei meistens ausschließlich um Geld. Und tatsächlich gehört der Umgang mit den sogenannten Erwerbsbiografien, mit Ausbildung, Arbeit und Rente, zu den dunkleren Kapiteln des Einheitsprozesses.

Nur klagen diejenigen darüber am lautesten, die den größten Einfluss darauf hätten nehmen können, wo nötig sogar noch bis heute. Andererseits besteht eine „Lebensleistung“ aus weit mehr als Arbeit. Wer sie aber darauf verknappt, diskriminiert zugleich jedes familiäre, soziale und gesellschaftliche Engagement, schlicht jede Leistung jenseits des Geldverdienens. Das aber wird keiner Lebensleistung gerecht, nicht im Osten und auch nicht im Westen.

Der Tag der Einheit ist in Wahrheit ein Tag der fantasielosen Eintönigkeit. Vermutlich sind auch in der Politik deshalb viele ganz froh, wenn dieser Inkassotermin folgenlos an ihnen vorbeizieht. Der Tag des Glücks war der 9. November. Zum 3. Oktober sollten sie am Fahnenmast über dem Reichstag statt der Deutschlandfahne lieber einen Aktenordner mit dem Jahresbericht des Statistischen Bundesamts hissen.