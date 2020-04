Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit meldete am Montagabend 3862 Infizierte in Berlin, also 175 mehr als am Sonntag. Die Zahl der Verstorbenen stieg um zwei auf nun 28. Derzeit werden 527 Corona-Patienten in Berlins Kliniken behandelt, davon befinden sich 133 auf Intensivstationen. 2097 Personen sind wieder genesen. (mehr dazu unten im Blog)

Berlins Innensenator wiederholt Vorwürfe gegen Washington: „Unabhängig davon, ob sie konfisziert oder storniert worden sind, oder ob jemand mit einem Geldkoffer gekommen ist: das geht so nicht.“

In Berliner Pflegeheimen sind derzeit 82 Infektionen mit dem Coronavirus und vier Todesfälle unter den Bewohnern bekannt. Zugleich seien 43 Beschäftigte mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert.

Ab April erhalten Krankenhausmitarbeiter, die sich bei Vivantes und in der Charité um Covid-19-Patienten kümmern, monatlich einen Bonus von 150 Euro - zunächst für drei Monate.

In Berlin wird es keine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit gebe. Ein entsprechender Antrag der AfD-Fraktion im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses fand keine Mehrheit. Zuvor hatte dort Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) einen Überblick über die aktuelle Lage gegeben. Berlin habe einen starken Anstieg der Fallzahlen bisher verhindert. „Das ist aber kein Grund, sich zurückzulehnen.“

[Auf dem Handy und Tablet wissen Sie mit unserer runderneuten App immer Bescheid. Sie lässt sich hier für Apple-Geräte herunterladen und hier für Android-Geräte.]

Von den zwei Millionen Schutzmasken, die am Wochenende in Berlin angekommen sind, soll etwa ein Viertel der Altenpflege zu Gute kommen. 500.000 Stück Mund-Nasen-Schutz gingen schnell in diesen Bereich, sagte Kalayci.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]