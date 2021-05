Die CDU-Fraktion Lichtenberg sorgt sich um die „soziale Durchmischung“ in Hohenschönhausen. „Weitere Sozialwohnungen“ sollen vermieden werden und im „Sinne sozialer Ausgewogenheit“ nur noch Eigentumswohnungen entstehen. Einen dementsprechenden Antrag bringt die CDU in die nächste Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ein – mit dem Titel: „Ghettoisierung verhindern – Eigentumswohnungen bauen“.

Da muss man erstmal schlucken. Dass das Wort „Ghetto“ negativ vorbelastet ist, weiß sicherlich auch die CDU. Der Duden gibt drei Definitionsmöglichkeiten. Erstens: „abgeschlossenes Stadtviertel, in dem die jüdische Bevölkerung abgetrennt von der übrigen Bevölkerung lebte, leben musste.“ Wir denken an die Ghettos von Warschau zur Zeit des Nationalsozialismus. Nicht an Hohenschönhausen.

Auch, wenn man das Wort ohne seine Vergangenheit definiert, bleibt es ein meist abwertender Ausdruck. Sollten keine Eigentumswohnungen gebaut werden in Hohenschönhausen, könnten also „Ghettos“ entstehen? Wow.

Die Bezeichnung „Sozialwohnung“ ist ebenfalls abwertend und schlicht falsch. So etwas gibt es nicht. Gemeint sind Wohnungen, für die ein Wohnberechtigungsschein (WBS) nötig ist, einmalig in Berlin. Diesen erhält, wer ein gewisses Gehalt nicht überschreitet. Viele Studierende, Familien, Alleinerziehende, Rentner*innen, Geringverdienende und Empfänger*innen von Transferleistungen profitieren davon.

"Sozial schwach" durch "Sozialwohnungen"?

WBS-Bewohner*innen sind allerhöchstens finanziell, aber dadurch keineswegs sozial „schwach“. Der WBS-Schein ermöglicht Menschen mit geringerem Gehalt, außerhalb der brutalen Regeln des Marktes eine Wohnung zu bekommen. Ich habe das letztes Jahr schon mal erklärt, bitte hier lesen, als die CDU WBS-Wohnungen verhindern wollte und vor einer „Verslumung“ durch diese warnte.

Streit um WBS-Wohnungen in der Parkstadt Karlshorst

Ein Ghetto kann auch ein Stadtviertel sein, in dem „privilegierte Bevölkerungsschichten zusammenleben“ (Duden). Um dies zu verhindern, entstehen bei Neubauprojekten durch die Stadt, wie zum Beispiel in der Parkstadt Karlshorst, dabei um die 30 Prozent Wohnungen mit WBS-Schein beziehungsweise „mietpreisgebundene Wohnungen“. Bei der Parkstadt wird heftig um den Prozentsatz dieser Wohnungen gestritten, Investor*innen wollen natürlich lieber Eigentumswohnungen bauen.

Jedenfalls sagt es nichts über die sozialen Eigenschaften oder Qualitäten der Mieter*innen aus, ob diese in einer Wohnung mit WBS-Schein oder in einer Eigentumswohnung leben. Ich grüße aus einen Plattenbau mit vielen „Sozialwohnung“ in Friedrichshain und würde mir wünschen, dass diese nicht mehr so bezeichnet werden.

