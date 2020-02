Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Berlin hat sich auf die Betreuung von 20 Rückkehrern aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan vorbereitet. Es seien zwölf Zimmer eingerichtet, sagte der Leiter der internationalen Zusammenarbeit des DRK, Christof Johnen, am Sonntagvormittag in Berlin. „Für die Menschen ist es eine belastende Situation, deshalb soll ihnen der Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht werden.“

Den Menschen stehe unter anderem Fernsehen und W-Lan zur Verfügung.

Oliver Igel (SPD, l-r), Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Dilek Kalayci (SPD), Berlins Senatorin für Gesundheit, Pflege... Foto: Gregor Fischer/dpa

Ein Flugzeug der Bundeswehr ist mit Rückkehrern aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan in Berlin gelandet. Nach einem Zwischenstopp in Großbritannien kam die Maschine am Sonntagmittag auf dem miltiärischen Teil des Flughafens Tegel an. Anschließend sollen sie in einem Gebäude der DRK-Kliniken in Berlin-Köpenick in Quarantäne.

Mehr zum Thema Quarantäne wegen Coronavirus Deutsche Rückkehrer sollen in Berliner Krankenhaus gebracht werden

Sie sollen dort 14 Tage bleiben, komplett getrennt von der normalen Patientenbetreuung in den Kliniken. „Die Sicherheit für Personal, Patienten und Angehörige ist gewährleistet“, sagte Johnen. (dpa)