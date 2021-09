Die ersten Zahlen stimmen die Aktivist:innen auf der Wahlparty der Initiative „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ optimistisch. Etwa 57 Prozent der Berliner:innen haben sich demnach für den Volksentscheid entschieden - eine Mehrheit scheint also für die Vergesellschaftung großer, profitorientierter Wohnungskonzerne zu stehen. Etwa 38 Prozent stimmten den ersten Zahlen zufolge gegen den Volksentscheid.

Vor der Leinwand, auf der Initiativen-Sprecher Rouzbeh Taheri im Live-Interview die erste Hochrechnung verkündet, liegen Aktivist:innen sich in den Armen und jubeln - so laut, dass Taheri kaum mehr zu hören ist. „Wir liegen deutlich in Führung“, sagte er. Laut einem Zwischenergebnis der Landeswahlleitung (Stand: 22.13 Uhr) haben 56,9 Prozent der Wähler dem Beschlussentwurf zugestimmt, 38,8 Prozent haben mit nein gestimmt.

Taheri geht nach Auszählung von einem Drittel der Stimmen von einem klaren Erfolg des Volksentscheids aus. „Es ist ein eindeutiges Ergebnis und ein klares Votum der Bevölkerung für Enteignungen“, sagte Taheri dem Tagesspiegel. „Wir wollen die Spekulanten und Immobilienhaie aus dieser Stadt heraustreiben“, sagte Taheri und fügte hinzu: „Ich erwarte von der kommenden Koalition, wie auch immer diese dann aussehen wird, dass sie in ihrem Koalitionsvertrag einen klaren Fahrplan für die Erarbeitung eines Vergesellschaftungsgesetzes aufschreibt und umgehend mit dessen Vorbereitung anfängt.“

In Umfragen hatte sich angedeutet, dass die Entscheidung knapp ausgehen könnte. Zuletzt hatte Civey vor der Wahl für die Initiative erfragt, dass die Hälfte der Berliner:innen für den Volksentscheid stimmen will. Bis die Aktivist:innen wissen, ob sie mit beruhigtem Gewissen einen Erfolg feiern können, dürfte es aber noch eine Weile dauern.

Für viele Aktivist:innen, die zum Teil jahrelang auf diese Abstimmung hingearbeitet haben, ist das ein Grund zum Feiern. „Wir können jetzt schon das erste Glas Sekt trinken“, sagte Taheri. Er sei jetzt sehr optimistisch, dass seine Initiative es schaffe.