Erstmals wurden bei den Nominierungen zum Deutschen Schauspielpreis die Unterscheidungen in männlich und weiblich aufgehoben. Im Rahmen eines festlich-familiären Dinners im Hotel Zoo wurden am Dienstagabend 32 Schauspieler:innen in sieben Kategorien nominiert, darunter Anja Kling, Franz Rogowski und Moritz Bleibtreu.

Neu eingeführt wurden die Kategorien „Duo“, unter anderem mit dem Tatort-Paar Meret Becker und Mark Waschke und Leistungen in episodischen Rollen, wobei zweimal der Tatort und einmal Polizeiruf 110 berücksichtigt wurden.

Als beste Nachwuchsschauspieler:innen dürfen sich Canan Kir, Eren M. Güvercin, Dora Zygouri und Marius Ahrendt Hoffnung machen, bei der Gala am 9. September zu gewinnen. Die Jury musste sich entscheiden zwischen deutschsprachigen Kino- und Fernsehfilmen und -serien, die zwischen Januar 2021 und März 2022 ausgestrahlt wurden oder im Kino Premiere hatten.

Eine eigene Jury gibt es für den Synchronpreis „Die Stimme“. Da ist mit Dagmar Dempe die Stimme von Meryl Streep nominiert, mit Rubina Nath die Stimme von Dakota Johnson und mit Assad Schwarz die Stimme von Eddie Griffin.

Der Deutsche Schauspielpreis wurde erstmals 2012 während der Berlinale verliehen. Viele ehrenamtliche Freunde und Förderer sind im Einsatz, um das Ereignis, das von den Schauspielern auch als großes Familientreffen betrachtet wird, möglich zu machen. Immer wieder kommt zur Sprache, dass es eine besondere Ehre ist, von Kollegen ausgezeichnet zu werden, die von der Sache wohl am meisten verstehen.

Erfunden hat den Preis der Bundesverband Schauspiel e.V., die mit 3800 Schauspieler:innen mitgliederstärkste Berufsvertretung auf diesem Sektor.