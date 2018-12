Schlagerstar Howard Carpendale (72) kommt nach Berlin, um sich ins Gästebuch der Stadt einzutragen. Dafür wird ihn der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwoch empfangen. Anlass ist das 50. Bühnenjubiläum des Sängers. Carpendale feiert Ende Dezember nach sein Bühnenjubiläum mit der Konzertreihe „Die Show meines Lebens“ in der Verti Music Hall in Friedrichshain.

Müller sagte: "Fünfzig Jahre auf der Bühne ist ein wahrhaft würdiger Grund, einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Sänger die Ehre zu erwiesen, sich in das Gästebuch der Stadt Berlin einzutragen." Das Buch sei Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport aus dem In- und Ausland vorbehalten. Unter anderem hätten sich schon Kirk Douglas, Barbra Streisand und Jean-Paul Gaultier eingetragen. "Ich wünsche für die Jubiläumskonzerte allen Erfolg und danke ihm im Namen aller Menschen in Berlin, die er mit seiner Musik glücklich gemacht hat", so Müller. (Tsp/dpa)