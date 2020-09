Mit einer kleinen Kolonne aus drei Autos, natürlich von seiner eigenen Marke, fährt Elon Musk mit seiner Delegation am Donnerstagmittag in Grünheide vor. Es ist der mit Spannung erwartete erste Besuch des Tesla-Chefs auf der Baustelle seiner neuen Gigafabrik. "Hey guys!", sagt er, als er auf die Medienvertreter zugeht. Und: "Deutschland rocks!" Mit einem Lachen.

"Spaß" solle es auch machen, in der Tesla-Fabrik zu arbeiten, sagt Musk in einer kurzen Stellungnahme. "Das hier soll ein toller Arbeitsort werden." Dazu gehöre nicht zuletzt, dass die Beschäftigten künftig mit dem Zug aus Berlin direkt die Fabrik erreichen sollen. Musk lobt den Baufortschritt als "exzellent", was auch an den vorgefertigten Teilen liege. "Grünheide" sagt er akzentfrei.

Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility E-Mobilität, Verkehrspolitik und die Mobilität der Zukunft: Das Briefing zu Verkehr und Smart Mobility. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Den Wirtschaftsstandort Deutschland bezeichnet der Tesla-Chef als großartig. Von Grünheide aus will er Europa erobern. Ab Sommer 2021 soll jedes Jahr rund 500.000 Elektroautos des US-Konzerns in der Gigafabrik produziert werden. Musk lädt schon jetzt die gesamte Nachbarschaft der Region zu einer Eröffnungsparty ein - im nächsten Jahr.

Um Musks Besuchsprogramm in Deutschland hatte es großes Rätselraten gegeben. Zuerst hatte er in Tübingen wegen eines Corona-Impfstoff-Projektes Station gemacht, am späten Dienstagabend landete er dann auf dem Flughafen Schönefeld.

Wirtschaftsminister zu Musk: „Kommen Sie bald wieder!“

Musk hatte sich am Mittwoch in Berlin mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) getroffen. Auch mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kam er zusammen.

[Was ist los in Brandenburg? Die Potsdamer Neuesten Nachrichten informieren Sie direkt aus der Landeshauptstadt. Mit dem neuen Newsletter Potsdam HEUTE sind Sie besonders nah dran.Hier geht's zur kostenlosen Bestellung.]

Steinbach hofft nach dem Treffen mit Tesla-Chef Elon Musk auf ein baldiges Wiedersehen. Er bedankte sich bei Twitter dafür, dass der Firmenchef Grünheide als Ort für seine Elektroautofabrik ausgewählt und Vertrauen in die Landesregierung gesetzt habe.

„Unser Treffen war inspirierend und motivierend“, schrieb Steinbach im Original auf Englisch. „Immer willkommen in Brandenburg und kommen Sie bald wieder!“

Die Fabrik in Grünheide dürfte die derzeit schnellste Großbaustelle der Bundesrepublik sein. Der Startschuss für das Projekt war erst im November 2019 gegeben worden, seit Mitte Juli laufen Hochbauarbeiten. (mit dpa)