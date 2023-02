Drei Tage vor der Wiederholungswahl am 12.Februar spitzt sich das Rennen ums Rote Rathaus zu: Franziska Giffeys SPD legt in den Umfragen zu, die Grünen fallen zurück. In einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey für Tagesspiegel und „Spiegel“ liegt die SPD mit 22 Prozent nur noch knapp hinter der CDU mit 24 Prozent. Die Grünen um Spitzenkandidatin Bettina Jarasch kommen nur auf 17 Prozent.

Die Umfragen sind in diesen Tagen noch von großer Unsicherheit geprägt, darauf weisen auch die Meinungsforscher hin. Es gebe viele unentschiedene Wähler, die Wahlbeteiligung sei kaum absehbar und auch den Fall einer Wiederholungswahl habe es noch nie gegeben.

Ein Trend zeichnet sich aber auch in einer anderen Umfrage ab: Laut einer Umfrage des Institutes „Insa“ für „Bild“ liegt die CDU mit 25 Prozent noch etwas klarer vorn, die SPD kommt hier auf 19 Prozent, die Grünen auf 18 Prozent. Die Tendenz ist jedoch dieselbe: Die SPD gewinnt zwei Prozentpunkte dazu, die Grünen verlieren zwei Prozentpunkte.

Das Umfrageinstitut Civey nennt für die neue Umfrage für Tagesspiegel und „Spiegel“ eine Fehlertoleranz von 3,9 Prozentpunkten (mehr zur Civey-Methodik lesen Sie hier). Angesichts dieses Wertes ist immer noch offen, ob die FDP den Einzug ins Abgeordnetenhaus tatsächlich schafft. Auch lässt sich nicht klar sagen, ob am Ende die Union oder die SPD vorne liegen wird. Auch zwischen SPD und Grünen könnte es trotz allem noch knapp werden.

Auffällig bei den Grünen ist, dass nur rund 70 Prozent der Wähler, die auch auf Bundesebene grün wählen, auch in Berlin grün wählen wollen. Das ist der niedrigste Wert aller Parteien. Bei FDP, SPD und Linken sind es jeweils mehr als 80 Prozent. Bei CDU und AfD jeweils mehr rund 90 Prozent. Dies geht ebenfalls aus Daten von Civey hervor.

Ältere Wähler entscheiden sich in Berlin deutlich häufiger für SPD und CDU – beide Parteien liegen bei den über 65-Jährigen bei 32 beziehungsweise 30 Prozent. Die Grünen kommen in dieser Wählergruppe nur auf acht Prozent. Bei den Jungwählern bis 25 ist die Partei dagegen stärkste Kraft mit 25 Prozent der Stimmen. SPD und Linke liegen jedoch mit jeweils über 20 Prozent nur knapp dahinter.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht in Berlin inzwischen einen Zweikampf zwischen SPD und CDU. Er sagte dem Tagesspiegel am Donnerstag: „Der nächste Berliner Senat kann mit hoher Wahrscheinlichkeit nur von Franziska Giffey oder ihrem CDU-Herausforderer geführt werden.“ Aus einem Dreikampf sei ein Zweikampf geworden. „Die Grünen sind in den Umfragen zunehmend abgeschlagen“, schlussfolgert Kühnert.

Der aus Berlin stammende Bundesgeneralsekretär seiner Partei sagte: „Der Wahlkampf der vergangenen Wochen hat Berlin aufgewühlt. Der oftmals unversöhnliche und aggressive Tonfall zwischen CDU und Grünen, insbesondere in der Verkehrspolitik, entzweit spürbar die Gemüter und Stadtteile.“ Die Gesellschaft brauche aber Zusammenhalt.

CDU-Spitzenkandidat Wegner und FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja riefen dagegen am Donnerstag gemeinsam zu einer „Regierung der Mitte“ auf. „Wir sind unterschiedliche Parteien, haben aber ein Ziel: Dass diese Stadt vernünftig regiert wird, dass diese Stadt endlich wieder funktioniert“, sagte Wegner in einem von beiden veröffentlichten Video.

