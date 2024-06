DHB-Pokal Potsdams Handballer im Pokal gegen Drittligist Rostock

Bundesliga-Aufsteiger VfL Potsdam trifft in der ersten Runde des deutschen Handball-Pokals auf Drittligist HC Empor Rostock. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Die insgesamt elf Erstrunden-Begegnungen werden am 24. und 25. August ausgespielt. Im vergangenen Jahr waren die Brandenburger mit ihrem damaligen Trainer Bob Hanning in der zweiten Pokalrunde gescheitert.

Die elf siegreichen Teams qualifizieren sich für die nächste Runde Anfang Oktober, in der auch die Erstligisten um Vizemeister Füchse Berlin eingreifen. Lediglich die top Drei aus der vergangenen Pokalrunde - Sieger SC Magdeburg, Finalist MT Melsungen und die SG Flensburg-Handewitt - überspringen auch diese Runde und starten im Achtelfinale Mitte November.

