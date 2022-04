Am Donnerstag ist es in Berlin zu zwei Unfällen gekommen, in denen Fußgängerinnen von Autofahrern angefahren und dabei schwer verletzt wurden. In Lichterfelde stieß am Donnerstagnachmittag in einer Einfahrt in der Wismarer Straße ein Auto beim Zurücksetzen mit einer 88-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Rettungskräfte brachten demnach die Frau mit einer Beinverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 21 Jahre alte Autofahrer blieb nach den Angaben vom Freitag unverletzt. Zur Unfallursache lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.

In Neukölln ist eine Fußgängerin am Donnerstagabend von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein Rechtsabbieger stieß mit seinem Wagen auf der Erkstraße mit der 49-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Beim Sturz zog sich die Frau demnach schwere Verletzungen an Hüfte und Oberkörper zu.

Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 22-jährige Autofahrer und sein gleichaltriger Beifahrer blieben nach den Angaben vom Freitag unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. (dpa)