Die Berliner Open-Air-Saison beginnt an diesem Sonnabend, könnte man sagen. Draußen in Lichtenberg, direkt auf einer 36 Quadratmeter großen Freifläche neben Möbel Höffner an der Landsberger Allee, ist alles vorbereitet für 30 000 Besucher, die eine der erfolgreichsten deutschen Bands der letzten Jahrzehnte sehen wollen: Pur.

Die Tickets konnte man bei Gewinnspielen online und in Filialen des Möbelhauskonzerns bis Ende März ergattern und so kommen heute Fans der Band aus ganz Deutschland angereist, erzählte Höffner-Geschäftsführer Thomas Dankert am Freitag. Er selbst sei nicht unbedingt ein großer Fan der Band, eher seine Töchter, aber Pur sei natürlich „Kult“.

Im Allgemeinen sagt man über Leute aus der Entertainmentbranche, dass es mit ihrer Karriere nicht mehr weit her sein kann, wenn sie bei Anlässen wie der Eröffnung eines Möbelhauses auftreten würden. Doch Höffner in Lichtenberg existiert bereits seit einem ganzen Jahr, ein runder Geburtstag des Unternehmens ist noch in weiter Ferne, das ist also nicht der Anlass. Und auch wenn die erfolgreichste Zeit von Pur die neunziger Jahre waren, muss man anerkennen: Die jüngsten Alben der Band landeten fast alle auf dem ersten Platz der Charts.

Rock als Wohlfühlmusik für die ganze Familie

Die Band, die es wie kaum eine andere geschafft hat, Rock als Wohlfühlmusik für die ganze Familie zu verkaufen, und über die manche Fans der härteren Gangart deswegen lästern, ist immer noch eine große Nummer.

Nicht umsonst treten Frontmann Hartmut Engler und seine Mitstreiter im Dezember in der Mercedes-Benz-Arena auf. Für Pur, die aus der baden-württembergischen Kreisstadt Bietigheim-Bissingen kommen, sind große Menschenmengen vor der Bühne nichts Besonderes. Auch wenn 30 000 Besucher enorm klingt: Im Stadion des Fußballclubs FC Schalke 04 hat die Band bereits mehrfach Konzerte vor doppelt so vielen Zuschauern gegeben.

Für Möbel Höffner, sonst eher Spezialist für Schrankwände, Schlafsofas und Gardinen, ist das Event eine Herausforderung: Keines der bislang vom Unternehmen organisierten Konzerte ist so groß gewesen, sagte Geschäftsführer Thomas Dankert. Eine Filiale habe mal einen Auftritt von Howard Carpendale veranstaltet, da seien 10.000 Zuschauer gekommen, doch mit Pur erreiche man „ eine ganz neue Dimension“.

Ein paar ganz Gewiefte versuchten in den vergangenen Tagen Tickets für das Konzert über Ebay zu verkaufen – im freien Handel waren die Karten nämlich nicht erhältlich. Mario Schmidt, der Geschäftsführer der Lichtenberger Höffner-Filiale, weiß, dass dieses Gebaren bei den treuen Pur-Fans nicht gut ankäme, aber dass die Möbelhauskette diese Form der Geschäftemacherei einfach nicht verhindern könne. Manche Gewinner würden ihre Tickets aber auch weiterverschenken – an Menschen, die wirklich unbedingt einmal „Abenteuerland“ live hören möchten.