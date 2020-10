Scheuer: "Müssen durchstarten in ein nächstes Wirtschaftswunder" "Es ist auch ein Jubeltag", sagt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Zuerst dankt er aber dem Team in Tegel: Mit diesem Flughafen so viele Passagiere wie in den vergangenen Jahren abzufertigen, sei ein "Weltwunder" gewesen. "Und jetzt müssen wir durchstarten in eine Zeit der Zuversicht und eigentlich ein nächstes Wirtschaftswunder." Auch dafür solle der BER stehen. Im April 2018, nach seinem Amtsantritt, sei er noch "geschockt" gewesen, sagt Scheuer. Alles Mögliche habe nicht funktioniert, doch Lütke Daldrup habe ihm versichert: "Unser Termin steht, und wir werden ihn halten", erinnert sich Scheuer. "Und Sie haben ihn gehalten." Zugleich fordert er: "Die Zeit der Jokes über den BER muss jetzt zu Ende sein." Nur eine Bitte hat er noch: "Jetzt reden wir heute nicht übers Geld."