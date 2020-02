Schüler, Eltern und Lehrer machen Gebrauch von der Clearingstelle, die seit einer Woche Betroffenenberichte aus der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik dokumentieren soll. Rund 60 ehemalige oder jetzige Schulangehörige hätten sich bisher telefonisch gemeldet, verkündeten am Mittwoch die beiden Fachleute der Anlaufstelle, Elke Nowotny und Arthur Kröhnert, bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt in der Senatsverwaltung für Bildung. Zudem gebe es Mails weiterer Schulangehöriger, die sich zu den Geschehnissen äußern wollten.

Die Anlaufstelle klärt Mobbingvorwürfe

„Wir sind keine kriminologische Einrichtung, sondern sollen als Gesprächspartner zur Verfügung stehen“, erläuterte Kröhnert, der als Kinderschutzexperte bei der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale an der Odenwald-Schule und am Canisius-Kolleg mitgewirkt hatte. Wie berichtet, klagen Schülervertreter und Eltern über eine „Kultur der Angst“ an der Schule: Schüler würden über die Maßen gedrillt und gemobbt.

Diese Vorwürfe sollen mit Hilfe der Anlaufstelle geklärt werden: Sie sagt den Betroffenen Vertraulichkeit zu, kennt aber deren Identität: „Niemand ist für uns anonym“, betonte Nowotny, die als Psychologin bis 2019 für das Berliner Kinderschutzzentrum tätig war. Es kämen auch Kinder mit der Botschaft zu ihnen, dass sie ihre Schule unbedingt behalten wollten, „aber sie wollen, dass die Grenzüberschreitungen aufhören“.