Welte erinnert sich an diesem Vormittag an eine Kampagne für den Fernsehsender RTL. Die Suche nach Influencern, die glaubhaft die Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten! bewerben könnten, ging so weit, dass die Agentur sogar nach echten Fans der Serie Ausschau hielt. Mitarbeiter durchforsteten Profile in den sozialen Medien, riefen Influencer aus ihrer Datenbank an und fragten, ob sie die Sendung regelmäßig schauen würden. „Dass die Reaktionen der Community bei der Kampagne so positiv waren, hätten wir niemals erreicht, wenn wir beliebige junge Menschen genommen hätten“, sagt Welte.

Ein Jahr lang begleitete die Agentur die Youtuberin Sara Isabel. Sie wurde in die Babelsberger Fernsehstudios eingeladen. Traf dort ihre Serienstars am Set, spielte selbst eine Komparsenrolle und verloste unter den jungen Menschen, die ihr folgen, Karten für die 25-Jahr-Feier der Serie. In den Videos im Netz ist ein aufgeregtes Mädchen zwischen Fernsehkameras und Kulissen zu sehen. Es ist ein Spiel mit der Wirklichkeit, in dem die Grenzen zwischen Realität und Inszenierung ständig verschwimmen. Wird Werbung dadurch subtiler oder einfach nur manipulativ?

Ein paar Monate nach der Eröffnung des Youtube-Stores schlendern Lucia und ihre Mutter durch den Laden und machen vor einem der Regale halt. Dort liegt ein rundes Kissen, auf dessen Vorderseite ein Smiley aufgedruckt ist. Es ist das Markenzeichen von ConCrafter Luca. Gerade flimmert der 22-jährige Youtuber fast in Lebensgröße über den Monitor, der gleich am Eingang des Geschäftes steht. Im Netz findet man Videos von ihm, auf denen er zu sehen ist, wie er Computerspiele spielt, mit Freunden zusammensitzt und Witze reißt. Er hat mehr als drei Millionen Follower und ist der Youtuber, den Lucia von allen am liebsten mag.

Einen schwarzen Kapuzenpullover mit dem Motiv hat sie bereits in ihrem Kleiderschrank liegen. Ihre Eltern haben ihr den Pulli zu Weihnachten gekauft. Die Tochter sagt: „Das war das beste Geschenk.“ Die Mutter sagt: „Das ist schon clever gemacht. Die Pullover gibt es schon in den ganz kleinen Größen, in XXS, damit auch die jungen Mädchen sich das kaufen und anziehen können.“ Laut der Marktforschungsstudie „Social-Media-Atlas“ gab jeder Zweite unter den jungen Menschen zwischen 14 und 19 Jahren an, schon einmal auf Empfehlung eines Influencers etwas gekauft zu haben. Lucias Mutter kann verstehen, dass auf Youtube immer wieder Produkte beworben werden. Anders komme man an die Zielgruppen ja gar nicht mehr heran. „Es ist für mich aber schon versteckte Werbung und Beeinflussung.“

Kennzeichnungspflicht und Transparenz

Zwei Fälle erregten im vergangenen Jahr besondere Aufmerksamkeit. Die Landesmedienanstalten, die für die Aufsicht der Einhaltung des Telemediengesetzes sowie den Rundfunkstaatsvertrages zuständig sind, mahnten den Youtuber Flying Uwe ab. Uwe Schüler hielt auf den beanstandeten Videos zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel für Bodybuilder in die Kamera. Es waren Produkte einer Firma, bei der Schüler selbst Geschäftsführer ist. Nachdem der Youtuber die Videos gelöscht hatte, wurde das Verfahren eingestellt. Das Bußgeld in Höhe von 10 500 Euro musste Schüler nicht zahlen. Nun steht grundsätzlich unter jedem seiner Videos: #Werbung.

Auch die Drogeriekette Rossmann wurde wegen Schleichwerbung durch eine Influencerin, nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), verurteilt. Das Oberlandesgericht Celle entschied, dass die Werbung in diesem Fall nicht ausreichend und sichtbar genug gekennzeichnet war. Der Kläger war der Verband Sozialer Wettbewerb, der in der Vergangenheit immer wieder mit Abmahnungen auf sich aufmerksam gemacht und auch einen Brief an die Influencerin Vreni Frost geschickt hatte.

An einem Vormittag im April kommt Vreni Frost von einer Veranstaltung mit dem Mobilfunkunternehmen Telekom. Frost, 35, trägt ihre braunen Haare fast schulterlang, kurzer Pony, rot angemalte Lippen. Gerade hält sie ihr Smartphone in die Luft, macht ein Video für ihre Follower auf Instagram, bevor sie und ihre Managerin sich auf den Weg in ihr Büro in Berlin-Mitte machen. Sie wollen die Auftragslage der kommenden Wochen besprechen.

In der Szene galt Frost bislang als eine der wenigen Influencer, die öffentlich für Kennzeichnungspflicht und Transparenz einstehen. Im April vergangenen Jahres wurde sie mit einem Post bekannt. Frost gestand ein, sogenannte Fake Follower gekauft zu haben und schrieb auf ihrem Blog: „... instagram fakes sind ein riiiiiiiiesiges thema momentan ...“ Viele kommentierten den Beitrag mit den Worten „mutig“ und „ehrlich“. Eine Nachricht mit Sprengkraft in einer Branche, in der man nach der Anzahl seiner Follower bezahlt wird. Vreni Frost hat für ihren ersten bezahlten Post 80 Euro bekommen. Sie bewarb damals ein Paar Schuhe eines Onlineversandhandels. Mittlerweile hat sie 53 000 Follower und verlangt 2500 Euro für je einen Post auf Instagram und Blog. Seit fünf Jahren kann Frost davon leben. In Monaten, in denen es gut läuft, macht sie bis zu 25 000 Euro Umsatz.

Einer ihrer Kunden, ein Unternehmen mit dem Frost erst seit Kurzem zusammenarbeitet, droht an diesem Vormittag, einen Auftrag platzen zu lassen. Die Abmahnung von Frost führe zu Verunsicherung; wohl wegen der Befürchtung, damit auch den eigenen Ruf zu gefährden. Vreni Frost hat das Abmahnschreiben vom Verband Sozialer Wettbewerb in Auszügen auf ihrem Blog im März veröffentlicht, wenige Tage nachdem Sie den Brief in den Händen hielt. Sie wirkt aufgebracht: „Ich möchte mich nicht unter den Generalverdacht stellen lassen, nur Werbung zu machen,“ sagt sie. Wann aber wird eine Meinung zur Werbung?

Kunstfigur der Werbung

Auf den Kanälen der sozialen Medien ist eine eigentümliche Gemengelage entstanden: Profile von Unternehmen gelten in der Regel als sogenannte Eigenwerbekanäle, bei denen meist klar ersichtlich ist, dass der Inhalt werblich ist. Bei Profilen von Influencern sind die Konturen zwischen privaten und beruflichen Profilen verwischt. Eindrücklich zeigte sich das erst vergangene Woche, in einem Video von Influencerin Bibi, in dem sie vermeintlich einen privaten Moment teilen wollte. Das sofort vielmillionenfach angesehene Hochglanzvideo zeigt sie und ihren Lebensgefährten, von Musik untermalt, bei einer Art Waldspaziergang. In Zeitlupe. Nach endlosen zweieinhalb Minuten beginnt er, ihren Bauch zu streicheln, küsst ihn. Bibi ist schwanger.

Ist das noch einer dieser echten Menschen im Netz, die ihr Leben zur Schau stellen, oder ist sie längst zur reinen Kunstfigur der Werbung geworden, die sich nur noch als vermeintlich echt in Szene setzt?

Die Grenzen sind fließend, der Graubereich bei der Frage, wann und wie gekennzeichnet werden muss, noch groß. bis Anfang Juni wird der Fall von Frost vor Gericht geklärt. Dabei geht es darum, ob Marken auf Bildern getaggt – also markiert und verlinkt – werden dürfen, ohne es als Werbung zu kennzeichnen, wenn man für die Bilder von Unternehmen nicht bezahlt wurde. An einem der vergangenen Wochenenden hat Vreni Frost zu Hause vor ihrem Laptop gesessen und rund 2000 Bilder auf Instagram nachbeschriftet. Darunter steht jetzt: #unbezahlt. „Ich möchte vorerst keine weitere Angriffsfläche bieten“, sagt Frost.

Lucias Eltern denken immer mal wieder darüber nach, den Zugang ihrer Tochter im Internet zu begrenzen. Lucia verbringt jeden Tag im Schnitt etwa zwei Stunden auf den Kanälen der sozialen Netzwerke. Über eines der Videos, die Lucia im Netz gesehen hat, erfuhr sie auch von der Pizza des Youtubers ConCrafter Luca, die in Rewe-Supermärkten zum Verkauf auslag. Im Internet schauen Mutter und Tochter gemeinsam nach, wo es die Pizza zu kaufen gibt. Nur drei Märkte in Berlin haben die Ware im Sortiment. Einer davon, in Prenzlauer Berg, ist etwa eine halbe Stunde Fahrzeit mit dem Auto entfernt und Lucias Mutter am Ende zu weit weg. Es sind Momente, in denen augenscheinlich wird, dass die Mutter hin- und hergerissen ist. Einerseits hält sie die Faszination, die die Netzstars auf ihre Tochter ausüben, für völlig übertrieben. Andererseits möchte sie Lucia keine Bitte abschlagen, für die sich der Wunsch nach eben jener Pizza ja sehr real anfühlt.

Jeder dritte wäre gern Influencer

Erik Scholz bekommt in der Woche rund 120 Nachrichten zugeschickt. Da ist eine Mutter, die schreibt: Danke für das tolle Outfit, jetzt weiß ich, was ich meinem Sohn kaufen kann. Da sind aber auch etliche junge Menschen, die sich bei ihm bedanken: Du hast mich inspiriert, meinen eigenen Träumen zu folgen. Einer Studie des Digitalverbandes Bitkom zufolge sieht jeder zweite der befragten Jugendlichen Influencer als ganz normalen Beruf an. Jeder dritte wäre sogar selbst gerne einer.

Erik Scholz hat das geschafft. „Seit meinem Abitur vergeht mein Leben wie im Flug“, sagt er. In dem Café in Berlin-Moabit, sitzt man einem Jungen gegenüber, der sagt: „Ich bin eigentlich noch genau derselbe wie davor.“ Und kurz darauf hinzufügt: „Hoffe ich.“ Ausgerechnet materielle Werte haben für Scholz enorm an Bedeutung verloren. Testartikel, die er zugesandt bekommt, verschenkt er mittlerweile oft. Mit Freunden aus der Schulzeit kann er nur noch wenig teilen. „Eigentlich würde ich gerne die ganze Zeit reisen. Aber es kann keiner mitkommen, weil es sich niemand finanzieren kann.“ Stattdessen fährt er nun fast alle drei Wochen nach Hause zu seinen Eltern. Geht mit Mutter und Hund im Wald spazieren. Er will zu jedem Familienfest mit. Auch von Freunden seiner Eltern. Ein Konsumanimateur verlernt den Konsum. Die Frage, ob er nachvollziehen kann, dass viele junge Menschen Influencer werden wollen, bejaht er trotzdem sofort.

Auch Lucia scheint insgeheim davon zu träumen, einmal selbst Influencerin zu werden. Nach Unterrichtsschluss schauen sie und eine ihrer besten Freundinnen manchmal gemeinsam Youtube-Videos. Als die beiden an einem Nachmittag bei Lucia im Kinderzimmer sitzen, wollen sie ein eigenes Video drehen. Die beiden Mädchen beginnen, die Anziehsachen von Lucia aus dem Schrank herauszunehmen. Sie filmen sich dabei, wie sie die einzelnen Kleidungsstücke präsentieren. Lucia lächelt, als sie jetzt davon erzählt.

Die Mutter sagt: „Youtuber ist ja mittlerweile ein richtiger Berufswunsch geworden.“ Sie will nicht, dass ihre Tochter eigene Videos ins Netz stellt. Lucia meint nur, das Video hätte sich ohnehin niemand angeschaut. Eine halbe Stunde hatten Lucia und ihre Freundin sich vor die Kamera gestellt. Es sei zu langweilig und viel zu lang gewesen. Lucia klingt in diesem Moment wie eine, die sich sicher ist, zu wissen, wie es wirklich läuft, in dieser eigenen Welt im Netz.