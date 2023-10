Die Nazi-Schande von Spandau Gedenkstunde zum 85. Jahrestag der Novemberpogrome

Dieser Termin kann aktueller nicht sein: Die Erinnerungsbeauftragte der evangelischen Kirche in Spandau, Gudrun O’Daniel-Elmen, lädt zum Mahnmal ans Havelufer, wo einst die Synagoge von Berlin-Spandau stand, ehe die Nazis sie angriffen, niederbrannten und abrissen und den Rabbiner verjagten. Arthur Löwenstamm wurde so lange misshandelt, bis er seine Gemeinde aufgab, und kam dann frei. Er floh 1939 nach England und starb 1965 in Manchester. Seit 2002 trägt auch eine Straße in Staaken seinen Namen

Anlass ist die Gedenkstunde zum 85. Jahrestag der Novemberpogrome am 9. und 10. November 1938. Damals wurden Juden auch in Spandau misshandelt, verprügelt, gedemütigt, verjagt, getötet und ihr Hab und Gut wurde niedergebrannt, gestohlen oder zerstört.

Diese Tafel in der Altstadt (Havelufer) erinnert an die zerstörte Synagoge. © Katja Haase -Urheber: Volkmar Haase/VG Bild-Kunst, Berlin

Die Gedenkstunde ist geplant am Freitag, 10. November, 10 Uhr. Erst letzte Woche hatte Bürgermeister Frank Bewig, CDU, dem Bürgermeister von Spandaus Partnerstadt Aschdod einen Brief geschrieben („Spandau, Berlin, Germany stand by our Israeli friends“). Aschdod liegt auf halber Strecke zwischen dem Gazastreifen und Tel Aviv.

Apropos Judentum in der Altstadt: vergessene Geschichte. Die Erklärtafel zur „Geschichte der Spandauer Juden im Mittelalter“, die gegenüber den beliebten Cafés „Charlotte“ und „Lutetia“ hängt, beginnt noch immer so: „In der Kinkelstraße, in der Sie sich jetzt befinden …“

Das ist falsch – seit über 20 Jahren. Dass die „Jüdenstraße“ seit 2002 nach großer Debatte wieder ihren alten Namen trägt, hat ihren Grund: Dort gab es schon vor 750 Jahren einen jüdischen Friedhof. Die Nazis hatten sie 1938 in Kinkelstraße umbenannt. 2018 war die Zeittafel in der Altstadt bereits Thema hier im Spandau-Newsletter. Ob sich wohl so langsam jemand mal im Rathaus für die Touristen-Infotafel interessiert und ein Update hinzufügt?

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken: in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die es einmal pro Woche kostenlos für jeden Berliner Bezirk gibt - unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der aktuellen Themen aus dem Spandau-Newsletter.

