Erfolge sind möglich. Was könnte Teenager mehr motivieren, sich große Ziele zu setzen, als die Begegnung mit echten Vorbildern? Das war die Idee von Angela De Giacomo, als sie die Veranstaltung "Wundernova" erfand. Nach einigen durch die Pandemie verursachten Hindernissen findet sie am Samstag zum zweiten Mal statt. Insgesamt 40 Jugendliche aus unter anderem der Kepler Oberschule in Neukölln und des Kreuzberger Robert-Koch Gymnasiums können sich am Herthasee im Grunewald inspirieren lassen von außergewöhnlichen Lebenswegen.

Außergewöhnliche Lebenswege

Angela De Giacomo ist mit drei Geschwistern in einer italienischen Gastarbeiter-Familie aufgewachsen. Sie war bei der KPMG tätig und berät eine indisch-amerikanischen Unternehmerfamilie, sitzt außerdem in mehreren Start-up-Boards. "Mich haben immer die außergewöhnlichen Lebenswege von Frauen inspiriert, die ich beim Pendeln zwischen verschiedenen Welten kennengelernt habe", sagt sie. Das will die 40-jährige weitergeben.

Viele Gäste stehen ihr zur Seite, die Impulsvorträge halten und mit den Jugendlichen reden, an der Spitze die Frau des Bundespräsidenten, Elke Büdenbender. Die zurzeit beurlaubte Richterin am Verwaltungsgericht besuchte zunächst die Aufbaurealschule und absolvierte dann eine Ausbildung zur Industriekauffrau, bevor sie anfing, Rechtswissenschaften zu studieren. Sie engagiert sich in vielerlei Hinsicht für Bildungschancen.

Die Botschafterinnen von Dänemark, Susanne Hyledelund, und Frankreich, Anne-Marie Descotes, sind ebenso dabei wie Familienstaatsministerin Juliane Seifert, die Geschäftsführerin des British Chamber of Commerce, Ilka Hartmann, die Präsidentin der Handwerkskammer, Carola Zarth, die Flötistin Kathrin Christians, die frühere Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries und die Vizepräsidentin der Deutschen Polizeigewerkschaft, Sabine Schumann. Es gibt Diskussionsrunden zu den Themenbereichen Ethik, Politik, Wirtschaft und Unternehmertum, Kunst und Kultur und "Ein Blick auf unsere Nachbarn".

Rollenmodelle inspirieren

"Wundernova", so heißt nicht nur die Online-Plattform, die deutsche und indische Start-ups miteinander vernetzt. Auch das sommerliche "Thinkfest", also das Fest zum Denken, gehört dazu. Das ist ihr wichtigstes Ziel, dass etwa muslimische Jungs ins Nachdenken geraten, wenn sie einer türkischen Herzchirurgin begegnen. Rollenmodelle inspirieren, den Horizont zu weiten.

Nachhaltige Verbindungen

Beim ersten Denkfest vor zwei Jahren seien viele nachhaltige Verbindungen entstanden. Darum vor allem geht es eben auch. Nicht der Lehrstoff allein ebnet den Weg in die Zukunft, sondern auch die Fähigkeit zum Netzwerken. Die hat auch Angela De Giacomo weitergebracht, die im Frühjahr zum ersten Mal Mutter wurde.