Die Toten vom Weißen See Kleinkind war ein Junge – Berliner Ermittler untersuchen Wasserleichen

Nach dem Fund zweier Leichen im Weißen See versuchen die Ermittler, deren Identitäten herauszubekommen. Passanten hatten am Montagnachmittag die Leiche einer Frau und eines Kleinkindes gefunden. Polizisten suchten das Ufer nach Spuren ab, eine Drohne kam für Übersichtsaufnahmen zum Einsatz. Das größte Problem für die Ermittler ist bislang, dass die Leichen schon längere Zeit im Wasser lagen.

Noch am Montagabend übernahm die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA) den Fall, ein Staatsanwalt ordnete die Obduktion der Leichen an, die Rechtsmedizin untersuchte sie am Dienstag. Mit dem vorläufigen Ergebnis wird noch am Dienstag gerechnet. Herausgefunden wurde aber laut Staatsanwaltschaft, dass es sich bei dem Kind um einen Jungen handelte.

Zwar liegt es für die Ermittler nahe, dass es sich um Mutter und Kind handelte. Nur der Nachweis fehlt. Der Zustand der Leichen macht es den Ermittlern nicht leicht. Nach Informationen des Tagesspiegel dürften sich die Leichen, jedenfalls nach ihrem Zustand, bereits mehr als zwei Wochen im Wasser befunden haben.

Fingerabdrücke, das Gebiss und DNA-Spuren

Um die Identität unbekannter Toter festzustellen, gibt es dennoch Standardverfahren. Genutzt werden können Fingerabdrücke, wobei das bei Leichen schwieriger wird, je länger sie im Wasser liegen. Bereits nach zwei Wochen kommt es zu Problemen, wobei Experten hierfür neue Verfahren entwickelt haben.

Es bleiben noch die DNA und Gebissabdrücke. Doch bei allen drei Fällen – Fingerabdrücke, Zähne und DNA – hängt alles davon ab, ob dazu etwas zu den Personen in den Datenbanken vorliegt. Ob ein Gift oder Drogen im Spiel waren, könnte durch eine toxikologische Untersuchung herausgefunden werden.

Auch die Vermisstenstelle ist bei den Ermittlungen einbezogen worden. Doch nach Tagesspiegel-Informationen soll es vorerst keinen Treffer gegeben haben. Von der Vermisstenliste soll bislang keine gesuchte Person zu den gefundenen Leichen passen.

