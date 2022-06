Die Berliner Polizei sucht mit Hilfe von Fotos nach drei Unbekannten, die im vergangenen November in der Uhlandstraße in Charlottenburg in eine Bank eingebrochen sind.

Sie verschafften sich nach Angaben der Behörde noch während der Öffnungszeiten der Filiale gewaltsam Zugang zu den Kellerräumlichkeiten und brachen vier Schließfächer auf.

Die Diebe stahlen den Großteil der Inhalte und flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung. Eine Mitarbeiterin der Bank bemerkte den Einbruch wenige Minuten später.

Ein weiteres Fahndungsfoto der Polizei. Foto: Polizei Berlin

Im Rahmen der Ermittlungen sind weitere Einbruchstaten bekannt geworden, welche vermuten lassen, dass einer der Täter an verschiedenen Taten beteiligt war.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt 445 unter der Rufnummer (030) 4664-944511 und per E-Mail entgegen, außerdem die Internetwache der Polizei Berlin sowie auch jede andere Polizeidienststelle. Weitere Fotos der Gesuchten sind hier auf der Webseite der Polizei zu sehen. (Tsp)