Mit Spezialwerkzeug waren Einbrecher nachts angerückt, um aus einer Schule ein Kunstwerk zu stehlen. Rund zwei Jahre nach dem Verschwinden des aus Gold gefertigten Nestes ist ein Clan-Mitglied verurteilt worden. Eine Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verhängte das Jugendschöffengericht Tiergarten am Montag. Munyr F., 20-jähriger Spross einer polizeibekannten arabischstämmigen Großfamilie, wurde unter anderem des gemeinschaftlichen Diebstahls in einem besonders schweren Fall schuldig gesprochen. Damit folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwältin. Die Verteidiger verlangten Freispruch.

Munyr F. war aus Sicht der Richter einer von mindestens zwei Tätern, die am 15. Mai 2019 kurz nach Mitternacht durch ein Fenster in eine Biesdorfer Grundschule eingestiegen sind. Dort hätten sie eine gesicherte Glasvitrine mit einer Spezialsäge aufgesägt und das darin ausgestellte, filigrane Kunstobjekt „Goldnest“ mit Brachialgewalt entwendet. Nach Angaben des Künstlers betrug der Materialwert rund 30.000 Euro. Das Gericht ordnete nun die Einziehung von Wertersatz in dieser Höhe an.

Einbezogen in das Urteil gegen F. wurden zwei frühere Verurteilungen – eine davon in Höhe von 22 Monaten Haft auf Bewährung. Eine deutliche Strafe sei zu verhängen gewesen, so der Vorsitzende Richter. Geplant und mit Spezialwerkzeug sei in eine Schule eingebrochen worden. „Da bewegen wir uns im Bereich Hochqualität.“ Indizien hätten die Täterschaft des Angeklagten belegt, hieß es weiter im Urteil. Munyr F. reagierte aufgebracht.

Schon als Jugendlicher beschäftigte der 20-Jährige immer wieder Polizei und Justiz. Allerdings habe er inzwischen in eine Ausbildung als Lagerist abgeschlossen und gehe einer legalen Arbeit nach, so der Bewährungshelfer des mehrfach vorbestraften Angeklagten. Damit habe er in seiner Familie ein deutliches „Alleinstellungsmerkmal“. Er wolle „nicht wie Brüder von ihm im Knast landen.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die 74 feinen Zweige des „Goldnestes“ bestehen aus 814 Gramm 999er Feingold. Das Kunstwerk ist weiterhin verschwunden. Ermittler befürchten, dass das goldene Nest eingeschmolzen wurde – wie vermutlich auch die im Frühjahr 2017 aus dem Bodemuseum verschwundene 100-Kilo-Goldmünze „Big Maple Leaf“. Für diesen spektakulären Diebstahl wurden Angehörige der Großfamilie R. zur Rechenschaft gezogen.

Drei Indizien führten zum Schuldspruch. F. war wenige Tage vor der Tat während einer Observation an der Schule in Biesdorf beobachtet worden. Dann sah man ihn in einem Baumarkt, wo er Arbeitshandschuhe und Sprühlack gekauft haben soll, wie sie bei der Tat verwendet wurden. Und schließlich gab es eine DNA-Spur am Griff des Fensters, durch das die Einbrecher eingestiegen waren. „Eine eindeutige Spur“, so der Vorsitzende Richter. In der Gesamtschau gebe es keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten. F. hatte im Prozess geschwiegen.