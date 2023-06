Dietlindestraße überschwemmt Wasserrohrbruch in Berlin-Lichtenberg

In der Dietlindestraße in Berlin-Lichtenberg hat es am Mittwochvormittag einen größeren Wasserrohrbruch gegeben. Wie ein Video auf Twitter zeigt, steht die Straße unter Wasser.

Die Berliner Wasserbetriebe bestätigten, dass dort gegen 10 Uhr eine Trinkwasserleitung gebrochen ist. Was der Grund dafür ist, konnte ein Sprecher nicht sagen. Derzeit wird das Wasser in dem Bereich abgesperrt. Wie viele Haushalte von der Wasserversorgung abgeschnitten werden müssen, ist derzeit ebenfalls unklar – ebenso, wie lange der Einsatz vor Ort andauert.

Auch die Feuerwehr war vor Ort. Die Polizei sperrte die Dietlindestraße ab. (Tsp)