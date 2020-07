Pünktlich um 14 Uhr ging es im Netz los: Per Youtube-Livestream sendeten Vereine ihre Grußworte und Redebeiträge. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller meldete sich zu Wort und dankte den Organisatoren sowie denjenigen, die sich für die Rechte queerer Menschen einsetzen. „Wir wissen alle, Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht", so Müller, „aber umso wichtiger ist es, dass wir uns trotzdem engagieren und zusammen kommen."

Auch andere Politiker, unter anderem die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Claudia Roth (Grüne), sendeten ihre Grußbotschaften.

Beim diesjährigen Cristopher Street Day läuft einiges anders als sonst. Unter dem Motto „Don't hide your Pride – Sichtbarkeit hier und weltweit!" findet er hauptsächlich Online statt.

Etwa 30 Vereine, Künstler und Organisationen treten über den Tag verteilt in Videobeiträgen auf. Gesendet wird aus dem Haus der Statistik, zugeschaltet wird auch aus anderen Kiezen. Auf Youtube können Nutzer den Livestream kommentieren.

Aber nicht nur im Netz findet der Austausch statt: In Berlin gibt es auch einige kleine Demonstrationen und Kundgebungen. So zum Beispiel auf einer Bühne am Nollendorfplatz. Am frühen Nachmittag wurden dort die ersten Redebeiträge gehalten. Besucher können an der Veranstaltung mit vorheriger Anmeldung teilnehmen.

Damit die Abstandsregeln eingehalten werden, haben die Veranstalter dort Markierungen auf dem Boden eingezeichnet. Außerdem werden Mundschutzmasken verteilt. So konnten auch die Sicherheitsabstände eingehalten werden: Die Demonstranten stellten sich auf die Markierungen am Boden.

Vor der ungarischen Botschaft demonstrierten unter anderem die Berliner Grünen für die Rechte von Trans-Menschen. Sie kritisieren die ungarische Politik, die diese zuletzt stark einschränkte.

[Wer mehr über queere Themen erfahren will, kann den Queerspiegel-Newsletter abonnieren, der immer am dritten Donnerstag erscheint. Hier kostenlos anmelden: queer.tagesspiegel.de]

Am Nachmittag begann auch der Dyke*March, der sich für lesbische Sichtbarkeit einsetzt. Startpunkt war am Neptunbrunnen, der Zug führt zum Brandenburger Tor.

Gedenken für Opfer des Nationalsozialismus

Um 13 Uhr wurde an der Gedenktafel am Nollendorfplatz lesbischen und bisexuellen Frauen gedacht, die in der NS-Zeit ermordet und verfolgt wurden. Am Vormittag wurde auch im Tiergarten den homo- und bisexuellen Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) legte dort am Denkmal einen Kranz nieder.

Weitere Außenaktionen planen die CSD-Organisatoren in Berlin. Der Verein verzichtet aber darauf, Details bekannt zu geben, damit keine Sogwirkung entsteht. (Tsp)