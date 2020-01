Die Einführung der elektronischen Akte, also der digitalen Datenverwaltung in sämtlichen Berliner Behörden, ist der zentrale Meilenstein bei der Digitalisierung der Verwaltung. Bis zum 1. Januar 2023 muss das Projekt umgesetzt werden. So steht es im sogenannten E-Government-Gesetz, das 2016 noch unter dem von SPD und CDU geführten Senat verabschiedet worden war.

Nun wackelt dieser Zeitplan ganz erheblich. Verantwortlich dafür ist die Prüfung des Zuschlags des Landes Berlin für die Einführung der elektronischen Akte durch die Vergabekammer. Über diese informierte Berlins IT-Staatssekretärin Sabine Smentek (SPD) am Montag im Abgeordnetenhaus die Mitglieder des Ausschusses für Kommunikationstechnologie und Datenschutz. Aufgeworfen hatte die Frage der FDP-Digitalexperte Bernd Schlömer. Dieser hatte bereits im Sommer dafür gesorgt, dass die Kündigung des Vertrags zwischen Senatskanzlei und BerlinOnline, verantwortlich für den Betrieb des Stadtportals "Berlin.de", öffentlich wurde.

Smentek zufolge sei der Zuschlag im November erteilt worden. Im Anschluss daran habe einer der unterlegenen Bewerber eine Prüfung der Vergabeentscheidung bei der Vergabekammer beantragt. Bedingt durch die Weihnachtsferien liege das Ergebnis der Prüfung bislang nicht vor. Wann das soweit sein wird, vermochte Smentek am Montag nicht zu sagen. Sie erklärte jedoch, schon seit Beginn der Ausschreibung auf das Risiko einer möglichen Klage hingewiesen zu haben. Klar sei: Kommt die Klage, ist der Zeitplan nicht zu halten.

Dass dieser Fall eintritt, wollte Smentek zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen. So oder so ruht das angesichts der Probleme bei der Digitalisierung der Verwaltung ohnehin ambitionierte Verfahren bis auf Weiteres.

Behörden verweigern sich der Standardisierung

Fachpolitiker verschiedener Fraktionen wiederum hatten schon vor Bekanntwerden der Prüfung durch die Vergabekammer erhebliche Zweifel an der gesetzeskonformen Einführung der E-Akte geäußert. Schuld am schleppenden Vorankommen ist die zersplitterte IT-Infrastruktur innerhalb der Berliner Verwaltung. Statt, wie im E-Government-Gesetz vorgeschrieben, die digitale Infrastruktur unter dem Dach des IT-Dienstleistungszentrums zu vereinen, handeln viele Behörden auf Bezirks- und Landeseben weiter auf eigene Faust. Mit den bekannten Folgen für Arbeitsabläufe und die IT-Sicherheit.

Beleg der damit verbundenen Probleme sind die am Montag durch Smentek bestätigten Fristüberschreitungen bei der Umstellung der Behördenrechner auf das Betriebssystem Windows10 sowie erfolgreiche Virus-Attacken wie der auf das Kammergericht. Dort arbeiten die mehr als 500 Richter und Mitarbeiter seit Ende September im Notbetrieb, weil das Gericht vom Landesnetz getrennt werden musste.