Der Rapper Capital Bra vertritt jetzt die Rapszene als Wachsfigur im Berliner Madame Tussauds – sie steht direkt neben Kanzlerin Angela Merkel. „Es ist für mich eine große Ehre, ich bin stolz, das ist einfach unglaublich“, sagte er bei der Enthüllung seiner Figur am Donnerstag.

Der 26-Jährige ist als erster Deutschrapper in dem Wachsfigurenmuseum vertreten. „Wer wie Capital Bra sämtliche Chart- und Streaming-Rekorde bricht, der muss natürlich ins Madame Tussauds“, sagte Ulf Tiedemann, Marketingchef des Museums.

Nach Angaben des Museums löste Vladislav Balovatsky, wie Capital Bra mit bürgerlichem Namen heißt, 2019 Ed Sheeran als Deutschlands meistgehörter Künstler ab. Über sechs Monate dauerte die Produktion der Figur in London, bei der jedes Haar einzeln eingestochen wurde. Kostenpunkt: 200 000 Euro.

Der Rapper wurde vier Stunden lang vermessen, ungefähr 500 Fotos von ihm wurden aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen. So sind auf dem Ergebnis auch Details wie Tattoos und Narben zu erkennen. Capital Bra wuchs in Hohenschönhausen auf und erwähnt die Hauptstadt auch in einigen seiner Songs. (dpa)