Eine „Bürgerinitiative Gelb gegen Gigafactory Grünheide“ hat für Sonnabend um 11 Uhr zu einer Demonstration unter dem Motto „Nein zum Industriestandort Grünheide“ am Marktplatz in Grünheide aufgerufen. Die Initiative „Grünheide for Future“ lädt zeitgleich auf zur Kundgebung „Pro Tesla“ am Parkplatz neben dem Restaurant Heydewirt, Karl-Marx-Straße, Bürgerpark in Grünheide. Wer genau hinter den Initiativen steckt, ist unklar.