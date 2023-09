Tagesspiegel Plus Diskussion um Mauerabriss : Kann ein Zaun die Lage am Görlitzer Park in Berlin verbessern?

Für den Senat ist die Steinmauer um den Görli ein Sichtschutz für Dealer. Ersatzweise ist ein Zaun im Gespräch. Anwohner sehen das Vorhaben kritisch – sie fürchten eine Verlagerung der Probleme.