Natürlich steht auch die Adresse „Franklinstraße 27a, 10587 Berlin“ auf dem Flyer. Die Adresse der Obdachlosen-Notunterkunft in Charlottenburg, sie ist ganzjährig geöffnet. Eines von vielen Hilfsangeboten auf dem Flugblatt, abgefasst in mehreren Sprachen. Mitarbeiter des Ordnungsamts des Bezirks Mitte verteilen die Flyer regelmäßig an Obdachlose, sie haben sie, sagt Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel, auch an die Leute verteilt, die am 9. Januar das Obdachlosenlager im Ulap-Park geräumt haben. Eine Frau wurde dabei rabiat behandelt, das gab enorme Aufregung. Ob der von der Polizei begleitete Einsatz angemessen war, wird geprüft.

Doch der Flyer wird gerade überarbeitet. Auf den neuen Blättern wird viel deutlicher auf eine besondere Anlaufstelle hingewiesen: das Sozialamt Mitte. Dann, sagt von Dassel, werde den Betroffenen klar: „Wir geben Ihnen ein Dach über dem Kopf.“ Wir, die Mitarbeiter des Sozialamts.

Nur: Die ganze Wahrheit steht nicht drauf.

Von Dassels Politik sorgt für innerparteiliche Kritik

Die ganze Wahrheit erzählt von Dassel in seinem Büro, mit Mate-Tee in einer blauen Tasse vor sich. Die ganze Wahrheit lautet: Das Sozialamt organisiert eine zeitlich befristete Unterkunft, aber gleichzeitig prüft das Ausländeramt, ob überhaupt ein Anspruch auf langfristige Hilfe besteht. Oder zumindest sollte es diesen Punkt prüfen. Und wenn kein Anspruch besteht, dann bitte: Rückkehr in die Heimat. Nach Polen. Oder Rumänien. Oder Russland. Oder wo immer das Heimatland ist. Noch ist das alles nur Theorie, in Wirklichkeit passiert bisher wenig.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Aber so sollte es laufen, das ist von Dassels Wunsch. Für einen Politiker der Grünen ist das politisch vermintes Gebiet, entsprechend ist die parteiinterne Kritik an dem Bezirksbürgermeister. Doch er ist Realpolitiker, er muss mit den vermüllten Lagern klarkommen, mit Menschen, die aggressiv sind, die in katastrophalen hygienischen Verhältnissen leben. Allein 2017, sagt von Dassel, hätten seine Mitarbeiter rund 100 Obdachlosenlager geräumt.

"Die meisten haben hier nie gearbeitet und werden nie arbeiten können"

In der Stadt leben mehrere tausend Obdachlose, die genaue Zahl kennt niemand. Klar ist nur, dass viele ihren Alltag in Mitte verbringen, im Zuständigkeitsbereich des Mannes, der dort nicht bloß Bürgermeister, sondern auch Leiter des Ordnungsamts ist. Von Dassel begrüßt die zusätzliche Zahl von Not-Übernachtungsplätzen, die eingerichtet wurden. Doch strategisch ist für ihn das Obdachlosenproblem so nicht zu lösen. „Man kann nicht A sagen und Hilfe leisten und dann nicht mehr B sagen und nicht auch mitteilen: Hier ist Schluss. Hier hört die Hilfe des Staats auf“, sagt von Dassel.

Dass die Stadt auch mal B sagen muss, ist für ihn klar: „Es wird ja immer so getan, als ob alle Menschen im Tiergarten von gewissenlosen Baunternehmen betrogen worden seien. Aber das sind maximal zehn Prozent. Die meisten haben hier nie gearbeitet und werden nie arbeiten können.“ Viele in Mitte kontrollierte Obdachlose stammten aus Polen. Und ein Teil von ihnen, sagt von Dassel, lebten nach seinen Informationen hier, weil ihnen zu Hause Haft- oder Geldstrafen drohten.

Wer ist freiwillig obdachlos?

Deshalb dreht sich alles um die Frage: Wer ist freiwillig obdachlos? Wer hat dadurch keinen langfristigen Anspruch auf Hilfe? Die Gesetzeslage ist klar: „Das Allgemeine Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin“ (ASOG) schreibt vor, dass grundsätzlich erstmal jeder in einer festen Unterkunft untergebracht werden muss, der wohnungslos ist. Dauer: etwa drei Monate. Es gibt aber auch Paragraph 1a des EU-Freizügigkeitsgesetzes. Dort ist zu lesen: „Unionsrechtlich freizügigberechtigt sind Unionsbürger, die sich zur Arbeitssuche aufhalten, für bis zu sechs Monate und darüber hinaus nur, solange sie nachweisen können, dass sie weiterhin Arbeit suchen und begründete Aussicht haben, eingestellt zu werden.“

Tja, sagt von Dassel, genau deshalb käme kaum ein Obdachloser ins Sozialamt Mitte. „Die wollen sich ungern offenbaren.“ Denn im Sozialamt will man Informationen. „Da fragen wir: Woher kommen Sie? Hatten Sie in Ihrer Heimat eine Unterkunft? Droht Ihnen zu Hause Strafverfolgung. Können Sie hier Ihren Lebensunterhalt verdienen?“

Von 100 Obdachlosen nehmen 99 die angebotene Hilfe nicht an

Ein Obdachloser würde dann für ein paar Wochen untergebracht, „aber in der Zeit“, sagt von Dassel, „müsste man prüfen, ob er Anspruch auf weitere Unterstützung hat.“ Nur kommt halt kaum einer. „Von 100 Obdachlosen in Mitte, denen wir sagen: Wollt ihr nicht zur Behörde kommen, wir helfen Euch, aber ihr müsst euren Personalausweis zeigen, kommen 99 nicht, aus den genannten Gründen.“ Denn eine Prüfung könnte mit den Worten enden: „Sie müssen zurück in Ihre Heimat.“ Und wenn einer nicht freiwillig gehe, müsste er zurückgeführt werden, sagt von Dassel. Wobei freilich eine Abschiebung „ohnehin der letzte Punkt nach einer Prüfung ist“.

Könnte. Müsste. In Wirklichkeit passiert nichts dergleichen. Von Dassel hat das Ausländeramt bisher noch nicht eingeschaltet, weil ohnehin kein Wohnungsloser komme, aber auch „weil die Debatte irgendwann vergiftet war“.

Die Sozialverwaltung fährt einen toleranten Kurs

Außerdem sei es Aufgabe der Senatssozialverwaltung, das Prüfungsprozedere festzulegen. Doch auf klare Regeln warte er bis heute. Die Sozialverwaltung fährt einen sehr toleranten Kurs. Legendär die Kernbotschaft der „1. Strategiekonferenz zur Wohungslosigkeit und -politik“ im Februar 2018, unter Gesamtleitung der Sozialsenatorin.

Diese Botschaft, freudig verkündet, lautete: Jeder Obdachlose in der Stadt, egal aus welchem Land, egal welchen Status er hat, soll eine feste Unterkunft bekommen. Diese Botschaft sorgte international für Aufsehen. Später relativierte Senatorin Elke Breitenbach (Linke) dieses Ziel.

Natürlich weiß auch von Dassel, dass Menschen, die zwangsweise gehen müssen, in vielen Fällen Tage oder Wochen später wieder in der Stadt sind. „Aber es kann ja nicht sein, dass wir sagen: Wir schieben erst gar nicht ab, weil es sowieso nichts bringt.“

Mehr zum Thema Berlin-Mitte Bezirksbürgermeister verteidigt Einsatz gegen Obdachlose

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de