In der gedruckten Tagesspiegel-Ausgabe vom 25. Januar 2019 ist ein Artikel zu der Frage erschienen, wie Behörden mit Obdachlosen umgehen sollten. In diesem Artikel wird Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister von Mitte, zitiert. Die Redaktion möchte hiermit klarstellen, dass das zugrundeliegende Gespräch nicht kürzlich, sondern vor rund drei Monaten stattfand. Zudem fand das Gespräch in einem anderen inhaltlichen Zusammenhang statt. Die Zitate wurden von Herrn von Dassel nicht autorisiert.

Der Artikel war ursprünglich digital an dieser Stelle verfügbar. Aufgrund der oben beschriebenen Zusammenhänge erscheint nun stattdessen diese Klarstellung.

Die Redaktion