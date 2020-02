Verheißungsvoll hatte die Vorsitzende des Vereins "Denk Mal!", Elisabeth Ziemer, diesen Abend angekündigt: Eine Podiumsdiskussion mit der Baudirektorin des Senats Regula Lüscher darüber, wie viel Historisches die "geplante Umfeldgestaltung" des Humboldt Forums verträgt - oder ob vor den Fassaden der rekonstruierten Schlossfassaden nicht vielmehr eine moderne städtische Raum- und Platzgestaltung den Vorzug bekommt. Das zieht: Prall gefüllt war der Saal in der Urania, überwiegend mit älteren Berlinern. Für die sollte es ein spannender Abend werden. Obwohl krankheitsbedingt gleich beide Damen absagen mussten.

"Der schlimmste" Wettbewerb überhaupt

In die Breche sprang für Moderatorin Ziemer der frühere Kulturstaatssekretär Andre Schmitz - und der SPD-Politiker outete sich bald als Freund der historischen Rekonstruktion. "Ich war in vielen Jury-Sitzungen, aber die von 2013 war die Schlimmste". Er habe das Gefühl gehabt, so Schmitz, "dass diese Pläne die Rache derjenigen ist, die das Schloss nicht wollten". Später legte Schmitz noch nach und frage den Vertreter der Senatsbaudirektorin, Abteilungsleiter Manfred Kühne, ob es die "Rache der Alt-68er" gewesen sein, 13 Millionen Euro abzulehnen für die Umsetzung des Schlossbrunnens vom Rathausforum an seinen ursprünglichen Platz vor der Südfassade des Schlosses.

Kühne wiegelte ab, das Geld sei "nie verbindlich angeboten worden", was ihm unmutige Zwischenrufe aus dem Publikum bescherte. Publizistin Lea Rosch saß dort in der zweiten Reihe. Der früher "Schlossbauherr" und Chef des Humboldt-Forums Manfred Rettig auch. Spenden-Sammler und Impulsgeber für das ganze Schloss-Projekt Wilhelm von Boddien mischte mit. Und wenngleich weder der Alterdurschnitt des Publikums noch der Verteiler des Vereins "Denk Mal" auf eine repräsentative Berliner Mischung schließen lässt, überraschte die klare Ablehnung der modernistischen Umfeldgestaltung sowie die Forderung nach der Rückkehr historischer Faktoten wie eben des Schlossbrunnens vor die Südfassade sowie der Rossebändiger im Norden.

Nicht minder groß ist die Empörung darüber, dass die historischen Mosaike im Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Denkmals ohne Not verdeckt werden. Das wollen die Designer des "Einheits- und Freiheitsdenkmals" so, das auf dem Sockel entstehen soll. Die "Wippe" ist bis heute umstritten. Im Kreise von Denkmal-Freunden erst recht. Aber auch Johannes Wien, Vorstand des Humboldt Forums, ließ sich hinreißen: "Wir könnten auch ohne Wippe leben". Er weiß allerdings auch, dass das Denkmal gleich wiederholt durch Mehrheiten im Bundestag nicht mehr abzuwenden ist. Schmitz verspottete das Konzept: Was schon daran besonderes sei, wenn 50 Menschen auf einer Seite einer Schale versammelt dieselbe in Bewegung setzen könnten - in Thüringen hätten schon 45 Abgeordnete ausgereicht, um die ganze Republik in Aufruhr zu bringen.

Der Planer hat einen schweren Stand

Den schwersten Stand hatte Architekt Timo Herrmann. Der Geschäftsführer von "bbz landschaftsarchitekten" hatte den Wettbewerb für die Umfeldgestaltung gewonnen. Er berief sich auf die "Charta von Athen", wonach der Städtebau der Moderne "nicht Altes wiederherstellen" dürfe, "wohl aber dessen Bezüge". Ähnlich hatte Senatsbaudirektorin Regula Lüscher einmal im Interview mit dem Tagesspiegel die moderne schmucklose, ja brachiale Ostfassade des Schlosses aus grauem Beton gerechtfertigt. Jede Zeit habe gleichsam ihre Baukunst - und aus dieser Sichtweise ist es unzulässig Altes vollständig ohne sichtbare Brüche zu rekonstruieren. Nur: Auf der Suche nach einem zeitgenössischen Ersatz für das Schloss waren mehrere Wettbewerbe ergebnislos abgebrochen worden.

So gesehen, war der Wettbewerb für die Umfeldgestaltung von 2013 tatsächlich inkonsequent - und wird wohl deshalb auch so stark attackiert: Warum begnügten sich die Gestalter nicht, vor der vierten modernen Schlossfassade ihren zeitgenössischen Gestaltungswillen auszuleben - und auf den historischen eben das historische Simulakrum zu ergänzen?

Immerhin hat sich das Land Berlin so weit bewegt, die Voraussetzungen für die Rückkehr der beiden Großskulpturen auf der Lustgarten-Front, der Rossebändiger, sowie des Schlossbrunnens auf der früheren Hauptfront des Schlosses im Süden zu schaffen: Fundamente seien gelegt. Dass Zivilgesellschaft und Bund nicht nur Berlin nötigen müssten sondern außerdem auch den Landschaftsplaner, machte Herrmann deutlich: "Eine Rückführung des Brunnens näher ans Portal ist mit uns nicht machbar", sagte der. Wenn überhaupt, dann müsse der Brunnen an seinen ursprünglichen Platz. Dazu müssten aber "zentrale Anlagen" für die Versorgung Berlins mit Fernwärme umgebaut werden. Außerdem müsste auch die Straße umgelegt werden. Senatsvertreter Kühne warnte auch davor: Diese Bauarbeiten seien "noch nicht mal abgerechnet". Wie solle man diese Mittelverschwendung rechtfertigen. Diese folgereiche Fehlplanung habe Berlin selbst verschuldet, sagte der frühere Schlossbauherr Rettig - um die Rückkehr des Brunnens zu verhindern. Kühne konterte: Alle Planungen seien mit dem Bund abgestimmt gewesen.

Im Streit um das Historische war das eigentlich angekündigte Thema fast eine Randnotiz: Die ökologischen Folgen der Umfeld-Planung am Schloss. Dazu war Berlin-Chef vom Umweltverein BUND Tilman Heuser auf dem Podium. Der war eher zurückhaltend ein, dass "aus stadtökologischen Gesichtspunkten" Grünflächen "bei Hitzesommern Aufenthaltsorte" schaffe. Steinflächen dagegen Wärme speichern und diese in der Nacht wieder abgeben.

Der steinerne Schlossplatz

Vor allem die Südseite des Schlosses erscheint auf den Plänen wie eine einzige Steinwüste, nur am äußersten Rand von einer Handvoll Bäumen begrenzt. Schlimmer noch: Der ganze frühere Schlossplatz, wo einst die Märzgefallenen aufgebahrt waren, wird zur hässlichen Rückseite des Humboldt Forums: Weil dort die Lieferfahrzeuge zur Versorgung der gewaltigen Veranstaltungsmaschine vorfahren, Busse halten, Stellplätze für Schwerbehinderte eingerichtet werden. Humboldt Forum-chef Wien warnte den historischen Schlossplatz "zur funktionalen Parkzone und Rückseite" des Gebäudes abzuwerten.

Andere schlossen sich der Kritik an. Zumal das Humboldt Forum Tag und Nacht offen sein wird und eine Passage die Menschen von der Museumsinsel durch das Schloss hindurch bis zur Breite Straße und Fischerinsel führen sollen. Sollte der Schlossplatz zur funktionalen Betonwüste verkümmern, würden sich die Leute kurz umsehen und kehrt machen.

Ungelöst ist auch im Norden die Frage, wie mehr als drei Millionen Schloss-Besucher jährlich über die "autogerechte" Verlängerung von Unter den Linden gelotst werden sollen. Dazu hätte man gerne die Auffassung der Verkehrsverwaltung gehört, die gegenwärtige Lage dürfte sich zum Sicherheitsrisiko für Fußgänger entwickeln.

Am Ende blieb die Erkenntnis: Das Humboldt Forum wird in Teilen in diesem Jahr eröffnen mit einer Fülle ungelöster Probleme in seinem Umfeld. Aber wie hieß es so schön auf dem Podium: Es wäre Anmaßend die Probleme in zehn Jahren lösen zu wollen, die von den Hohenzollern in 500 Jahren nicht gelöst werden konnten.