Dönerladen von Rapper Massiv in Flammen Imbiss in Berlin-Wilmersdorf komplett ausgebrannt

Der Dönerladen des Rappers Massiv in der Uhlandstraße in Wilmersdorf ist in der Nacht auf Sonntag komplett ausgebrannt. Zuvor soll es eine Explosion gegeben haben. Zwei Menschen wurden verletzt. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag dem Tagesspiegel. Zuvor hatte die B.Z. berichtet.

Gegen 2.10 Uhr soll es laut Bewohner:innen einen Knall und ein Feuer in dem Imbiss in der Uhlandstraße, zwischen Ludwigkirchstraße und Lietzenburgerstraße, gegeben haben. Die Wucht der Explosion schleuderte dabei Frontteile des Ladens auf die Straße, mehrere Autos wurden beschädigt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten sich aus dem brennenden Haus retten. Eine Person verletzte sich dabei auf dem Fluchtweg nach draußen. Bei einer weiteren Person besteht Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Bei dem betroffenen Imbiss handelt es sich um „Baba’s Döner“ des Rappers Massiv. Das Geschäft ist laut Google Maps „vorübergehend geschlossen“.

Das Brandkomissariat der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Sowohl Brandstiftung als auch Fahrlässigkeit könnten nicht ausgeschlossen werden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Laut Zeugenangaben sollen zwei Personen beobachtet worden sein, die das Areal kurz nach der Explosion in Richtung Lietzenburgerstraße verlassen haben. (Tsp)