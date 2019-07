Am Donnerstagmittag ist im Lichtenberger Dong Xuan Center ein Feuer ausgebrochen. In dem Einkaufszentrum in der Herzbergstraße ist laut Feuerwehr gegen 12 Uhr ein Container in Flammen aufgegangen, das Feuer hat außerdem auf eine 5000 Quadratmeter große Lagerhalle übergegriffen. 200 Einsatzkräfte sind im Einsatz, der Brand war gegen 18 Uhr unter Kontrolle, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Verletzte habe es nicht gegeben.

Eine zweite Lagerhalle stand für kurze Zeit ebenfalls in Flammen, zumindest dieses Feuer konnte aber unter Kontrolle gebracht werden, so der Sprecher. Er rechnet damit, dass es noch mehrere Stunden dauern werde, den Brand zu löschen.

Eine Lagerhalle des Dong Xuan Centers brennt am Donnerstagabend immer noch.

Die Linien M8 und M21 sind wegen des Feuerwehreinsatzes unterbrochen. Die Linie M8 verkehrt zur Zeit nicht zwischen Evangelischem Krankenhaus KEH und Roederplatz. Die Linie M21 ist zwischen Möllendorffstraße/Storkower Straße und Roederplatz eingestellt.

Die Rauchwolke aus dem Dong Xuan Center ist aus großer Entfernung zu sehen. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Die Qualmwolken waren weithin zu sehen, Twitter-Nutzer verbreiteten Fotos von der dunklen Rauchsäule. Die Feuerwehr rät wegen der starken Rauchentwicklung Anwohnenden, Fenster und Türen zu schließen.

Im Dong Xuan Center haben mehrere Hundert Händler einen Verkaufsstand. Eine Textilverkäuferin fürchtet schon vor den negativen Folgen des Feuers: „Mal sehen, ob die Kunden jetzt noch kommen“. Sie müsse jetzt warten, bis die Polizei sie wieder zu ihrem Arbeitsplatz lasse, um den Laden zu schließen und ihre Sachen zu holen. Die Verkaufshalle 8 war abgesperrt worden, am späten Nachmittag konnten die Händler aber wieder zu ihrem Stand zurück. Zu keiner Zeit waren Verkaufshallen betroffen, sagte der Feuerwehr-Sprecher.

Es ist nicht der erste Brand in dem Lichtenberger Einkaufszentrum. Bereits 2016 brannte eine Lagerhalle des Centers komplett nieder, damals zog eine riesige, stinkende Rauchwolke über die Stadt.

Das Dong Xuan Center ist ein beliebter Großhandelsmarkt. Dort verkaufen überwiegend vietnamesische Händler ihre Ware. Mitte Juni hatte es Berichte gegeben, dass das Handelszentrum eine Drehscheibe für den Handel von verschleppten minderjährigen Vietnamesen sei.