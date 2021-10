Nirgendwo in Deutschland müssen Autofahrer so viel Angst haben, dass ihr Fahrzeug gestohlen wird wie in Berlin. Die Hauptstadt hatte im vergangenen Jahr im Vergleich der Bundesländer und Großstädte erneut die mit Abstand höchste Diebstahlrate. Das geht aus dem Kfz-Diebstahlreport hervor, den der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag veröffentlicht hat.

Demnach fand auch 2020 mehr als jeder fünfte der bundesweiten Autodiebstähle in Berlin statt. Insgesamt wurden hier 2267 kaskoversicherte Pkw gestohlen, der wirtschaftliche Schaden betrug fast 50 Millionen Euro. Mit Abstand dahinter folgt unter den Städten Hamburg, wo 769 Fahrzeuge gestohlen wurden. An dritter Stelle liegt Leipzig mit 129 entwendeten Fahrzeugen.

Auch prozentual ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Autodiebstahl in der Hauptstadt deutlich höher als anderswo im Land. Von tausend kaskoversicherten Pkw wurden 2020 in Berlin rechnerisch 2,3 gestohlen. Die Quote ist damit fast doppelt so hoch wie in Hamburg (1,2 Autos).

Sehr gering ist die Diebstahlgefahr dagegen weiterhin im Süden Deutschlands. So wurden in Bayern und Baden-Württemberg zusammen nicht einmal halb so viele Autos gestohlen wie in Berlin.

Insgesamt sank die Zahl der gestohlenen Autos in der Hauptstadt im vergangenen Jahr jedoch deutlich um 28 Prozent. Noch 2019 waren es 3130 Fahrzeuge gewesen. Ein Grund seien vermutlich die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, vermuten die Autoren der Studie.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Auffällig ist auch der unterschiedliche Wert der Fahrzeuge. In Berlin liegt der Schaden pro gestohlenes Fahrzeug im Durchschnitt bei 21.639 Euro. In Hamburg ist der Schaden mit 25.341 deutlich höher, heißt es im Report der Versicherer. Am höchsten fällt der Schaden mit 33.363 Euro je gestohlenem Auto in Düsseldorf aus.

Bundesweit lag der entstandene Schaden bei 214 Millionen Euro. Der Wert ist damit in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen. 2010 lag der Gesamtschaden noch bei 257 Millionen Euro. Deutlich stärker ist der prozentuale Rückgang bei der Zahl der gestohlenen Autos. 2020 wurden in Deutschland 10.697 Pkw geklaut. Zehn Jahre zuvor waren es mit 19.503 noch fast doppelt so viele.

Mehr zum Thema SUVs werden am häufigsten geklaut Berlin ist die Lieblingsstadt von Autodieben

Bei den Kriminellen hoch im Kurs stehen insbesondere SUVs: Unter den zehn am häufigsten gestohlenen Modellreihen finden sich gleich sieben Typen dieser Bauform, darunter jeweils gleich zwei Modelle von Land Rover, BMW und Toyota.