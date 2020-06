An den Berliner Flughäfen ist der Betrieb spürbar angestiegen. Etwa 8.000 Passagiere werden aktuell täglich in Schönefeld und Tegel abgefertigt. Gegenüber der letzten Woche, vor Aufhebung der Reisewarnung in EU-Länder, haben sich die Passagierzahlen somit mehr als verdoppelt, liegen aber dennoch weit unter Normalniveau. Zum Vergleich im Juni 2019 zählten die Berliner Flughäfen über den ganzen Monat mehr als 3 Millionen Passagiere. (Mehr dazu unten)

Am Montagabend hat die Veranstaltungsbranche auf ihre Lage in der Coronakrise hingewiesen. So erstrahlten in Berlin und Potsdam zahlreiche Gebäude in rotem Licht. Kulturschaffende und Eventbetreiber wollen damit darauf aufmerksam machen, dass sie die künftigen Monate wegen der Corona-Beschränkungen vermutlich nicht überleben werden.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller und der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel, haben die Partys in der Berliner Grünanlage Hasenheide als unsolidarisch kritisiert. "Es ist nach wie vor nicht die Zeit für sorgloses Feiern in großen Gruppen", sagte Müller in einer TV-Ansprache im RBB. In der Hasenheide hatten sich Hunderte zumeist junge Leute zum Feiern getroffen. Die Corona-Mindestabstände seien nicht eingehalten worden. Hikel sprach von "Egoismus pur", die Berliner Polizei hat nun angekündigt, Berliner Parks in Zukunft stärker zu kontrollieren und mehr Präsenz zu zeigen.

In Berlin steigen die registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder stark an. Das sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) nach einer Telefonschalte mit der Gesundheitssenatorin. Man werde die Entwicklung einbeziehen bei der Senats-Entscheidung über mögliche Lockerungen am Dienstag.

Die Zahl der aktiven Coronavirusfälle in der Hauptstadt liegt aktuell bei 784. Damit ist die Zahl im Vergleich zur Vorwoche deutlich angestiegen - vergangenen Montag wurden 475 aktive Fälle gezählt.

Die Gesundheitsverwaltung meldete am Montagabend 83 neue Corona-Infektionen für Berlin. Der R-Wert liegt den Angaben zufolge bei 2,06 – alle drei Corona-Ampeln stehen weiterhin auf Grün. Laut Angaben der Senatsverwaltung ist die Gesamtfallzahl der aktuellen Woche deutlich höher als in den vier Vorwochen.

