Doppelter Ausstand in Berlin Berlins Schulen und Kitas werden am 20. Juni erneut bestreikt

Die Gewerkschaft Verdi ruft am kommenden Donnerstag erneut zum Kita-Warnstreik in Berlin auf. Die Gewerkschaft hatte erst am vergangenen Montag einen dreitägigen Warnstreik an Berlins rund 280 kommunalen Kitas gestartet. Viele Kitas waren nach Gewerkschaftsangaben geschlossen.

Mit dem Streik hätten die Beschäftigten deutlich gemacht, „wie dringend Maßnahmen zur Sicherung der pädagogischen Qualität und zur Entlastung der Beschäftigten sind“, hieß es am Freitag von Verdi. „Trotz erster Gespräche ist der Senat jedoch weiterhin nicht bereit, Tarifverhandlungen aufzunehmen.“

Daher rufe man am 20. Juni zu einem Warnstreik vor dem Abgeordnetenhaus auf. An der Kundgebung, die um 8.30 Uhr beginnen soll, würden sich neben Beschäftigten auch Eltern beteiligen.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft am kommenden Donnerstag zum Streik an Berlins Schulen auf – zum inzwischen 19. Mal. Ihr Ziel sind kleinere Klassen. Die GEW hatte dafür zuletzt am 22. Mai gestreikt.