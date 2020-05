In Berlin sind am Montag acht Kinder aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria angekommen. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie mit.

Es handle sich um Jungen im Alter zwischen acht und 14 Jahren. Sie gehören zu einer Gruppe von insgesamt 47 unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die Mitte April von der Bundesregierung von Griechenland nach Deutschland ausgeflogen wurde.

Nach ihrer Ankunft in Deutschland mussten sie in Niedersachsen erstmal 14 Tage in Quarantäne und wurden sozialpädagogisch betreut. Am Montag seien sie nun dort abgeholt worden und nach Berlin gebracht worden.

Die Bildungssenatorin Sandra Scheeres teilte mit, dass alle acht Kinder gesund wären und nun in einer Jugendhilfeeinrichtung in Berlin betreut werden.

Gleichzeitig betonte sie: „Diese Hilfsaktion darf nur der Anfang sein. Berlin ist bereit, sofort deutlich mehr Kinder aufzunehmen. Das hat der Senat in den vergangenen Monaten immer wieder gegenüber der Bundesregierung betont. Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist die Situation in den griechischen Geflüchteten-Lagern entsetzlich und traumatisierend."

Laut Angaben der Senatsverwaltung besitzen alle acht Kinder die afghanische Staatsangehörigkeit.

Sie würden nun das sogenannte Clearingverfahren durchlaufen, in dem der sozialpädagogische Hilfebedarf erhoben und die Vormundschaft angeregt werden. Anschließend wechseln sie wie alle unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in Berlin in die Zuständigkeit der bezirklichen Jugendämter. Dort wird die weitere, individuelle Hilfeplanung erstellt. (Tsp)