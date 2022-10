Dramatischer Zustand der Hauptstadtgehölze Berlins Bäume sterben immer häufiger ab

Rote und gelbe Blätter fallen in diesen Herbsttagen großflächig von Berlins Bäumen. Viele Äste waren jedoch schon in den Sommermonaten nicht mit Laub bedeckt. Stattdessen standen die Stadtbäume kahl und ausgedorrt herum. Ein Anblick, der zunehmend häufig anzutreffen ist. Immer öfter sterben Berlins Stadtbäume ab. 2016 und 2017 wurden 946 respektive 856 Bäume gefällt, weil sie tot waren.

In den vergangenen drei Jahren, nach Beginn der andauernden Trockenheit, lag der Wert jeweils etwa doppelt so hoch. Das geht aus der Antwort der Senatsumweltverwaltung auf eine Anfrage des Abgeordneten Danny Freymark (CDU) hervor. Den bisherigen Höchststand erreichte die Zahl 2020. Damals setzten die Grünflächenämter bei 1900 bereits abgestorbenen Bäumen die Säge an.

Kaum eine EU-Hauptstadt hat mehr Bäume verloren als Berlin

Ursachen für den Tod der Schattenspender gibt es viele. Die kahlen Stämme am Straßenrand sind das untrügliche Zeichen dafür, dass es den Stadtbäumen in Berlin insgesamt immer schlechter geht. Das zeigt auch die Gesamtentwicklung des Baumbestands in der Hauptstadt. Insgesamt sank die Anzahl der kräftigen Pflanzen zwischen 2016 und 2021 um mehr als 5000 Stück.

Wir werden bis zu vier Prozent Baumverluste haben in diesem Jahr. Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und Grünflächenamts in Friedrichshain-Kreuzberg

Ende des vergangenen Jahres waren es noch knapp 433.000 Exemplare, die der Stadt Schatten, Kühlung und Sauerstoff verschafften. Noch dramatischer ist der langfristige Trend: Zwischen 1992 und 2018 sank Berlins Baumbestand um 7,4 Prozent. Das zeigen Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Auch wenn viele europäische Hauptstädte historisch deutlich dichter bebaut sind und weniger Stadtgrün besitzen, ist die Entwicklung fast nirgends in den EU-Kapitalen so negativ wie in Berlin.

Dass sich an diesem Trend etwas ändern wird, glaubt Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und Grünflächenamts in Friedrichshain-Kreuzberg und gelernter Förster, nicht: „Ich sehe nicht, dass wir mit den zur Verfügung stehenden Mitteln in Zukunft unseren Baumbestand halten können. Es wird ein ständiger Abgang.“

Betrachtet man die einzelnen Jahre, nimmt der Rückgang der Stadtgehölze mit Schwankungen insgesamt zu. Wurden 2016 insgesamt 5265 Bäume gefällt, waren es 2021 schon 6577. Wegen schwerer Sturmschäden am Berliner Forst bildete dazwischen das Jahr 2017 einen deutlichen Ausreißer nach oben (7711 gefällte Bäume).

Trockenheit, Bodenverdichtung, Pilzbefall

Ansonsten legte die Anzahl seit der 2018 begonnenen großen Trockenphase in der gesamten Region insgesamt zu. „Wir werden bis zu vier Prozent Baumverluste haben in diesem Jahr. Das hängt mit den enormen Dürre-Jahren zusammen“, sagt Weisbrich.

Es sei ein Zusammenwirken mehrerer Faktoren, das den Bäumen das Ende bringe. „Die Bäume stehen unter Mehrfachstress: Der frühere Einsatz von Streusalz, Bodenverdichtung, Wurzelverletzungen und die schlechte Gründung am Standort. Zu diesen Belastungen kommt jetzt das fehlende Bodenwasser. Das ist ein zusätzlicher Stressfaktor“, erläutert Weisbrich. Die Trockenheit setze die Abwehrkräfte des Baumes so weit herunter, dass sie sich gegen andere Angriffe wie Pilzkrankheiten nicht mehr wehren können.

4620 Bäume wurden in fünf Jahren für Bauprojekte gefällt

Auch Bauprojekten fallen jährlich hunderte Stämme zum Opfer. Seit 2016 waren es insgesamt 4620 Exemplare, die Straßen oder Gebäuden weichen mussten. Und manchmal sind es ganz banale Gründe, warum die Kettensäge am Stamm angesetzt wird: 16 Bäume mussten in den vergangenen fünf Jahren gefällt werden, weil Hunde-Urin den Boden übersäuert hat, heißt es in der Statistik.

Demgegenüber stehen Neupflanzungszahlen, die Jahr für Jahr um mehrere tausende hinter den gefällten Gehölzen zurückbleiben. Dass der Baumschwund in Berlin auf dem Papier nicht noch eklatanter ausfällt, hat einen statistischen Grund: Überprüfungen des Baumbestands bewirken in fast allen Bezirken, dass die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Gehölze Jahr für Jahr nach oben korrigiert werden muss, weil veraltete Statistiken weniger Bäume ausweisen als tatsächlich vorhanden sind.

Immerhin zeigt sich auch beim Thema Neupflanzungen, dass das Problem bei Bezirken und Senat angekommen ist. Im Jahr 2016 wurden nur knapp 1800 Bäume neu gesetzt. In den vergangenen drei Jahren waren es hingegen um die 3000 Jungexemplare, die dem Schwund im Bestand entgegenwirken sollen. Insbesondere am Straßenrand – dort, wo jeder fehlende Baum weniger Schatten bedeutet – soll nachgebessert werden. „Im Rahmen der Berliner Stadtbaumkampagne sind in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 1200 Straßenbaumpflanzungen geplant“, teilt die Umweltverwaltung mit. 400 neue Straßenbäume seien im Rahmen der Frühjahrspflanzung 2022 gesetzt worden.

Die Investitionen, die es brauchen würden, um die Verluste auszugleichen, wären gigantisch. Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und Grünflächenamts in Friedrichshain-Kreuzberg

Darüber hinaus pflanzen die Bezirke teils hunderte neue Bäume. In Mitte etwa sollen es 500 neue Pflanzen in diesem Jahr sein. Damit sei „eine positive Baumbilanz für 2022 und 2023 angestrebt und zumindest prognostiziert für 2022 erreichbar“, teilte der Bezirk mit.

Für einen nachhaltigen Erhalt des Bestands fehlen die Mittel

Dabei sei die Fixierung auf die reine Zahl nicht sinnvoll, sagt Felix Weisbrich. „Es wurde zu lange wenig investiert. Die Hauptsache war, schnell zu pflanzen und der reinen Baumzahl hinterherzulaufen. Das bringt nichts.“ Insbesondere am Straßenrand würden im Erdreich schlecht gegründete Gehölze den Kampf gegen die extremen Bedingungen rasch verlieren.

Die Senatsumweltverwaltung veranschlagt im Rahmen der Stadtbaumkampagne derzeit rund 3000 Euro für Pflanzung und Pflege in den ersten drei Jahren. Damit ein Baum am Straßenrand gute Bedingungen vorfinde und bessere Überlebenschancen habe, müsse man jedoch eher mit dem vier- bis fünffachen kalkulieren, sagt Weisbrich. „Die Mittel sind ein absoluter Engpass. Die Investitionen, die es brauchen würden, um die Verluste auszugleichen, wären gigantisch. Aber es ist eine essentiell notwendige Infrastruktur.“

Linde, Kastanie und Birke haben als Straßenbäume ausgedient

Die Gretchenfrage unter allen Forstleuten lautet zudem: Welche Baumart trotzt den sich verändernden klimatischen Bedingungen in Berlin am besten? Die Wahl dürfte eher nicht mehr auf die Birke fallen. Viele der schwarz-weißen Gehölze sind in den vergangenen Jahren abgestorben. Ihr Bestand sank in nur fünf Jahren um fast ein Fünftel auf nur noch rund 12.200 Exemplare.

Auch andere Klassiker haben am Straßenrand ausgedient. „Wir setzen nicht mehr auf Linde und Kastanie. Die schotten sich schlecht ab gegen Pilzkrankheiten“, sagt Weisbrich. Er vertraut lieber auf trockenresistente Arten aus Nordamerika wie den Amberbaum und die Zerreiche. Auf sie allein will er sich dennoch nicht verlassen. Man wisse schlicht noch nicht, wie diese Baumarten auf die Vielzahl der Stressfaktoren reagieren. „Es geht nur über unterschiedliche Arten und die Streuung des Risikos.“

Tatsächlich ist der Lindenbestand in Berlin innerhalb von fünf Jahren um fast 3000 Exemplare gesunken. Ende vergangenen Jahres standen noch knapp 152.000 Stück in der Stadt. Damit ist die Linde noch immer Berlins häufigster Baum – mehr als jeder dritte Baum in der Stadt ist eine Linde. Starke Abgänge gibt es darüber hinaus bei der Robinie (minus zehn Prozent im gleichen Zeitraum) und der Kastanie (minus fünf Prozent) zu verzeichnen.

Leicht gestiegen ist die Anzahl der Ahorne, die mit 87.000 Exemplaren ein Fünftel des Baumbestands ausmachen. Ihrem Ruf gerecht wird auch die Eiche. Von ihr wachsen 38.700 Stück in Berlin und damit 200 mehr als noch 2016. Den immer härteren Anforderungen kann sie offenbar noch trotzen – zumindest bislang.

