Der Silvestermüll hielt sich an diesem ersten Januar dank coronabedingtem Böllerverbot in Grenzen - bei Weihnachtsbäumen jedoch gab es keinerlei Einschränkungen. Und so wird die Berliner Stadtreinigung (BSR) ab dem 7. Januar wie jedes Jahr Hunderttausende ausgediente Tännchen allein in Berlin einsammeln, schreddern und in Fernwärme und Strom verwandeln.

Um die 350.000 Weihnachtsbäume sind es jedes Jahr, die nach dem Fest an den Straßenrändern liegen und von der BSR aufgesammelt werden.

Zwischen dem 7. und 20. Januar sind zwei Touren pro Stadtteil vorgesehen - die BSR bittet darum, die Bäume schon am Vorabend "gut sichtbar" an den Straßenrand zu legen, spätestens jedoch bis 6 Uhr morgens.

Die genauen Tour-Termine finden Sie hier.

Und auch wenn früher mehr Lametta war: Im Biomasse-Kraftwerk haben die Glitzerfäden nichts zu suchen, und auch sonst sollte der Baum komplett abgeschmückt sein, weder in einer Mülltüte stecken noch zerkleinert werden.

Zwei Mal pro Stadtteil: Die Tannen-Touren der BSR. Screenshot: Tsp

Ob die BSR in diesem Corona-Jahr mehr Weihnachtsbäume als sonst erwartet? Möglich wäre es angesichts all der zersplitterten Familien, die in viel kleinerem Kreise als sonst gefeiert haben. Und eine gute Woche vor dem Fest sagte zumindest Christian Mai vom Werderaner Tannenhof gegenüber dem Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint, 2020 mehr Tannen als sonst verkauft zu haben. Er rechnete mit einem Plus von etwa 15 Prozent.

Doch spekulieren wolle man in dieser Hinsicht nicht, so ein BSR-Sprecher.

Zwar reicht laut BSR die Energie aus dem jährlichen Weihnachtsbaum-Schreddergut aus, um 500 Haushalte ein Jahr lang mit Fernwärme und Strom zu versorgen. Doch beim Klimaschutz kann auch früher angesetzt werden, und so verweist die BSR auf ihrer Internetseite auf Alternativen zum herkömmlichen Tännchen mit seiner kurzen Lebensspanne - Baum mieten, Baum basteln, Tanne im Topf.

Übrigens: Wer es bis Donnerstag nicht mehr aushält mit der nadellos-nackten Fichte unter einem Dach, kann seinen Baum auch schon vor den Abholterminen zu einem BSR-Recyclinghof bringen - Mengen bis zu einem Kubikmeter können entgeltfrei abgegeben werden.