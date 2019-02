In der Berliner Alexanderstraße nahe des Alexanderplatzes ist es am frühen Samstagmorgen auf Höhe eines Fitnessstudios zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Wie die BZ berichtet, soll gegen 4.30 Uhr ein Mann mit mehreren Personen in Streit geraten sein. Daraufhin sei mit einer abgeschlagenen Flasche auf ihn eingestochen worden. Als der Mann bereits am Boden lag, sollen drei Angreifer den Mann gegen den Kopf getreten haben. Ein weiterer Mann soll sich schließlich schützend über den Schwerverletzten geworfen haben.

Zu dem genauen Tathergang machte die Polizei bisher keine Angaben. Allerdings bestätigte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel, dass es am genannten Ort einen Vorfall mit gefährlicher Körperverletzung gab, in dessen Folge ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden musste und drei Verdächtige Festgenommen wurden. Der Kriminaldauerdienst der Polizei (K1) ermittele wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, so der Polizeisprecher.

Am Alexanderplatz hatten sich ab 2016 Diebstähle, Schlägereien und Überfälle gehäuft.