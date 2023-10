Drei Jahre nach Räumung von „Liebig 34“ Vermummte werfen Pyro auf Polizisten in Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain

Am Montagabend haben etwa 40 Personen die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain blockiert. Wie die Berliner Polizei auf X (ehemals Twitter) mitteilte, brachten sie „Gegenstände auf die Straße und zündeten sie an“. Drei Jahre zuvor war in Nähe ein besetztes Haus der linksradikalen Szene geräumt worden.

Auf Videos, die am Montagabend im Netz kursierten, war darüber hinaus zu erkennen, wie vermummte Personen Pyro in Richtung Polizeibeamte werfen. Mehrere Polizist:innen wurden laut Polizeiangaben bei dem Einsatz verletzt.

Die Pressestelle der Berliner Polizei bestätigte am Dienstagmorgen den Einsatz, wollte jedoch zunächst keine weiteren Einzelheiten bekannt geben.

Vor drei Jahren, am 9. Oktober 2020, wurde in der Liebigstraße 34 ein besetztes Haus der linksradikalen Szene geräumt. Dabei gab es einen großen Polizeieinsatz.