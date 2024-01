Drei Männer vor Gericht Prozess wegen Bluttat in Berlin-Hellersdorf beginnt

Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 24-Jährigen in Berlin-Hellersdorf beginnt am Mittwoch ein Prozess gegen drei Männer.

Die Staatsanwaltschaft legt einem 37-Jährigen und einem 38-Jährigen unter anderem Totschlag zur Last; ein 21-Jähriger muss sich in dem Prozess vor dem Berliner Landgericht wegen Beteiligung an einer Schlägerei verantworten.

Im Mai 2023 kam es laut den Ermittlungen vor einer Bar an der Janusz-Korczak-Straße zum Streit. Der Grund: Der 24-Jährige und ein Begleiter sollen zuvor in einer anderen Bar gefilmt haben.

Der 37-jährige Angeklagte soll dann mit einem Messer zugestochen und den 24-Jährigen tödlich verletzt haben. Dazu soll er sich zuvor mit dem 38-Jährigen spontan entschlossen haben. Der 21-Jährige soll das am Boden liegende Opfer noch getreten haben. (dpa)